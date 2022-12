TCL dévoilera ses dernières innovations et mises à jour majeures dans le cadre du CES 2023

Partager Facebook

TCL présentera ses produits home cinéma, ses appareils électroménagers, son portefeuille mobile 2023 et fera également une annonce importante,

TCL, l’un des principaux acteurs de l’industrie mondiale de la télévision et leader de l’électronique grand public, fera son grand retour au CES 2023 à Las Vegas, Nevada. Par le biais d’une annonce majeure et des offres de produits complètes, la première marque de télévision au monde démontrera comment elle rend la vie plus agréable et simple avec les dernières technologies TCL via une conférence de presse et une exposition de produits en direct.



Les participants au CES sont invités à visiter le vaste stand de 1’600 mètres carrés de TCL dans le Central Hall du Las Vegas Convention Center pour explorer les fonctionnalités des dernières nouveautés du portefeuille mobile et home cinéma de TCL. Le stand offre également la possibilité de découvrir en personne la gamme complète des produits TCL pour la smart home. Des zones d’affichage permettront d’être en immersion dans la technologie Mini LED de pointe de TCL, une référence dans l’industrie ainsi que la technologie QLED, une zone gaming TCL dédiée et la possibilité d’en savoir plus sur les dernières collaborations sportives mondiales de la marque.



Rejoignez TCL sur les stands 16915 et 16937, Central Hall, Las Vegas Convention Center, du 5 au 8 janvier 2023. TCL organisera également sa conférence de presse le 4 janvier 2023 à 13h00 PST.



Conférence de presse mondiale lors du CES 2023

Quand : le 4 janvier 2023, 13.00 PST

Lieu : Oceanside Ballroom D, Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas

Retransmission en direct : go.tcl.com/ces



Stand TCL au centre de convention de Las Vegas

Quand : 5 – 8 janvier 2023

Lieu : Stand #16915 – #16937, Hall central