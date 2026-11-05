Infomaniak lance un nouveau service de stockage objet compatible S3, souverain et au coût prévisible

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Infomaniak, fournisseur suisse de services cloud, lance un nouveau service de stockage objet compatible avec le protocole S3 dans son Public Cloud souverain. Entreprises et développeurs peuvent y conserver sauvegardes, archives ou données d’IA avec leurs outils habituels compatibles S3. Les fichiers peuvent être verrouillés contre toute modification ou suppression pendant une durée choisie, et, sur simple activation, copiés automatiquement dans un second data center d’Infomaniak en Suisse. Le service est facturé à l’usage, avec 10 To de trafic sortant inclus chaque mois et sans frais de requêtes. Les données restent en Suisse, sous juridiction suisse, chez un fournisseur indépendant.

Protection des données face aux attaques et aux incidents

Le stockage objet sert à conserver de grands volumes de fichiers. Une entreprise y place par exemple les sauvegardes de ses serveurs, ses archives ou les images et vidéos de son site web. Un développeur y range les fichiers de son application ou les données d’entraînement d’un modèle d’IA. Les fichiers sont chiffrés au repos et en transit, et le client peut utiliser ses propres clés de chiffrement.

Le client peut aussi verrouiller ses fichiers (Object Lock) pour une durée qu’il choisit. Pendant ce temps, personne ne peut les modifier ni les supprimer. Le service peut également conserver les versions précédentes de chaque fichier, pour revenir en arrière en cas de besoin. Ces fonctions apportent une protection supplémentaire face aux rançongiciels, qui chiffrent ou effacent les sauvegardes avant de réclamer une rançon. L’enjeu grandit avec l’IA, qui accélère la découverte de failles dans les logiciels.

Pour que les données restent accessibles, elles sont réparties dans plusieurs zones indépendantes. Si l’une d’elles est touchée par un incident, les autres prennent le relais. Sur simple activation, Infomaniak copie aussi automatiquement les données dans un second data center en Suisse. L’entreprise suisse garantit par contrat que le service reste accessible 99,9 % du temps, et 99,99 % avec cette copie. Infomaniak est certifiée ISO 27001 pour la sécurité de l’information et ISO 9001 pour la qualité de ses services.

Changer de fournisseur sans changer d’outils

Grâce à la compatibilité S3, une entreprise peut transférer ses données depuis un autre fournisseur sans réécrire ses applications, et en repartir de la même façon. Ses équipes gardent leurs outils habituels, comme AWS CLI, rclone ou s3cmd. Infomaniak gère toute l’infrastructure, et les espaces de stockage, les accès et les fichiers s’administrent depuis une interface web, sans ligne de commande.

Des années d’exploitation à grande échelle derrière le service

Le service repose sur Ceph, une technologie de stockage open source qu’Infomaniak exploite déjà à grande échelle, notamment pour SwissTransfer. Ce service gratuit de transfert de fichiers, disponible dans toute l’Europe, traitait 8 millions de transferts par mois à fin juin 2026.

« Nos équipes exploitent Ceph depuis des années pour SwissTransfer et pour Swiss Backup, qui peut sauvegarder plus de 1 000 To par client. Nous maîtrisons cette technologie en profondeur et la faisons évoluer nous-mêmes, sans dépendre d’un éditeur », explique Olivier Chaze, Team Lead Storage chez Infomaniak.

Un prix compétitif et prévisible

Le client ne paie que l’espace qu’il utilise, à l’heure et sans engagement. Les requêtes ne sont pas facturées et 10 To de trafic sortant sont inclus chaque mois. Les données copiées dans le second data center sont facturées comme du stockage. Les tarifs à jour figurent sur la page du service . Pour tester le service, Infomaniak offre CHF 300 ou EUR 300 de crédit sur son Public Cloud, valables trois mois.

Le stockage objet s’ajoute aux serveurs, aux bases de données et à l’IA

Le stockage objet complète le Public Cloud, qui propose déjà des serveurs virtuels et leurs disques, des réseaux protégés contre les attaques DDoS, des clusters Kubernetes, des bases de données et un service DNS gérés par Infomaniak. Le Public Cloud est construit sur OpenStack, une technologie ouverte et interopérable qu’Infomaniak utilise depuis 2012 et à laquelle ses équipes contribuent directement. Pour l’IA, il permet de louer à l’usage des serveurs équipés de GPU NVIDIA RTX PRO 6000 et L4. Infomaniak propose aussi des modèles open source hébergés en Suisse, dont Apertus, accessibles via AI Services, une API compatible avec celle d’OpenAI, pour rédiger, traduire et coder, créer ou analyser des images, transcrire de l’audio, interroger des documents (RAG) ou créer des agents IA.

Un cloud souverain qui mesure et réduit son impact

Les données stockées chez Infomaniak relèvent du droit suisse, sans intermédiaire soumis à des lois extraterritoriales, et le service est exploité par des équipes basées en Suisse. La Fondation Infomaniak, reconnue d’utilité publique, détient la majorité des droits de vote de l’entreprise, ce qui inscrit son indépendance dans la durée.

Le service répond aux exigences du RGPD et de la loi suisse sur la protection des données. Les données personnelles peuvent y circuler aussi librement qu’au sein de l’Union européenne, qui reconnaît la protection des données en Suisse comme équivalente à la sienne.

Les data centers d’Infomaniak fonctionnent exclusivement à l’électricité renouvelable locale certifiée et sont refroidis sans climatisation traditionnelle. Le plus récent, à Genève, primé par le Green Business Award 2026, est conçu pour valoriser toute sa chaleur dans le chauffage à distance. À pleine capacité, il doit permettre d’éviter environ 3 600 tonnes de CO₂ par an par rapport à un chauffage au gaz naturel. L’entreprise est certifiée ISO 14001 et ISO 50001 pour son management environnemental et énergétique.

« Dans l’Union européenne, plus d’une entreprise sur deux achète déjà des services cloud. Choisir un fournisseur, c’est aussi se demander qui le contrôlera dans dix ans. Notre objectif, c’est d’offrir aux entreprises un cloud public complet et souverain, sur lequel elles peuvent compter dans la durée », souligne Marc Oehler, CEO d’Infomaniak.