Une icône renaît en USB-C : Sony réinvente le casque du premier Walkman avec le MDR-3R

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Sony annonce aujourd’hui le MDR-3R, un casque filaire USB-C inspiré du MDR-3, lancé aux côtés du premier Walkman® TPS-L2. Il reprend l’esprit du modèle original tout en l’adaptant aux usages d’aujourd’hui.

Lancés en 1979, le Walkman® et le MDR-3 ont contribué à créer une nouvelle façon de profiter librement de la musique lors de ses déplacements. Près d’un demi-siècle plus tard, alors que les modes d’écoute se sont diversifiés, on redécouvre l’intérêt des casques filaires pour leur simplicité, leur facilité d’utilisation et l’absence de recharge ou d’appairage.

Le MDR-3R hérite du concept du MDR-3, un casque conçu pour permettre à chacun de profiter librement de la musique, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il conserve le design original, qui reflète l’héritage de la culture audio portable, tout en y ajoutant des fonctionnalités modernes telles qu’une connectivité USB-C fluide, un microphone intégré pour les appels et une télécommande intégrée au câble.

S’inspirant à la fois de l’ère du Walkman® des années 1980 et de la série Stranger Things de Netflix, Sony lancera en parallèle une édition Stranger Things.

Une réinterprétation fidèle du design du MDR-3

Le MDR-3R a été repensé pour s’adapter aux usages modernes, tout en préservant la liberté d’emporter sa musique partout avec soi, popularisée par le MDR-3 original.

Le MDR-3R reprend le design du MDR-3 d’origine. Il est également doté des coussinets emblématiques bleus et orange, permettant aux utilisateurs de personnaliser son apparence en fonction de leur humeur ou de leurs préférences. L’emballage et le mode d’emploi reprennent également le design du modèle d’origine.

Le MDR-3R reproduit aussi la conception légère et ouverte du MDR-3, offrant un confort durable même lors d’une écoute prolongée.

Une connexion USB-C et des commandes simples au quotidien

Grâce à la prise en charge de l’USB-C, le casque se connecte facilement à des appareils compatibles tels que les smartphones4. Aucune charge, aucun appairage ni aucune mise à jour n’est nécessaire : il suffit de le brancher pour profiter instantanément de la musique ou de vidéos5.

Il est également équipé d’un microphone pour les appels et d’une télécommande intégrée au câble pour une utilisation pratique.

Un son riche qui met en valeur tout le charme de la musique

S’appuyant sur les spécifications techniques d’origine, le MDR-3R reprend les mêmes haut-parleurs de 23 mm que le MDR-3 pour retrouver un son proche du modèle original. Tout en restant fidèle à cette signature sonore, de subtiles améliorations l’adaptent aux préférences d’écoute actuelles. Le résultat : un son naturel et équilibré, dans la tradition des casques Sony, qui révèle tout le charme de chaque morceau.

MDR-3R Édition « Stranger Things »

Alliant la culture musicale portable de l’ère Walkman® à l’univers de la série Stranger Things de Netflix, le MDR-3R Édition « Stranger Things » rend hommage à l’esprit des années 1980. Inspirée du style emblématique du casque de Max et du mystérieux « Upside Down », cette édition spéciale présente des détails de conception exclusifs, notamment un logo Stranger Things gravé et un emballage personnalisé qui prolonge l’expérience au-delà du casque lui-même.

Le respect de l’environnement

Nos produits tiennent également compte de l’environnement. Environ 25 % du plastique utilisé dans le produit est du plastique recyclé6, tandis que l’emballage sans plastique7 illustre encore davantage les efforts déployés par Sony pour réduire l’impact environnemental de ses produits.

Prix et disponibilité

Le MDR-3R sera disponible à partir de novembre 2026 au prix public conseillé de 54,90 CHF .

Le MDR-3R Stranger Things sera disponible à partir de novembre 2026 au prix public conseillé de 69 CHF.