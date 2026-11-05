Motorola Signature 27 : batterie de 7 000 mAh, zoom 200 Mpx et écran à 12 000 nits

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Motorola dévoile son nouveau smartphone ultra haut de gamme, équipé d’une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et d’un écran AMOLED Tandem annoncé à 12 000 nits. Propulsé par le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, le Signature 27 affiche des ambitions particulièrement élevées, avec un prix de départ de 1 899 euros.

Motorola dévoile officiellement le Signature 27, son nouveau smartphone premium destiné à rivaliser avec les références les plus ambitieuses du marché. Au programme : une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, un écran AMOLED Tandem annoncé à 12 000 nits et le puissant processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Mais la véritable singularité de ce modèle réside dans sa future compatibilité avec GrapheneOS, le système Android axé sur la confidentialité jusqu’ici réservé aux Google Pixel. Une montée en gamme spectaculaire qui s’accompagne toutefois d’une augmentation considérable du prix, désormais fixé à 1 899 euros en Europe.

Motorola Signature 27 : un changement de philosophie pour le fleuron de la marque

Avec le Signature 27, Motorola opère un repositionnement particulièrement marqué de sa gamme de smartphones haut de gamme. Là où la première génération privilégiait avant tout la finesse et la légèreté, son successeur adopte une approche résolument tournée vers les performances, l’autonomie et les capacités photographiques. Présenté au CES de Las Vegas en janvier 2026, le premier Motorola Signature se distinguait par une silhouette particulièrement élancée, avec seulement 6,99 mm d’épaisseur pour un poids contenu à 186 grammes. Quelques mois plus tard, lors du Snapdragon Summit organisé par Qualcomm en septembre, Motorola avait dévoilé les premières lignes esthétiques de son successeur, sans toutefois communiquer l’intégralité de ses caractéristiques techniques.

Le 5 novembre 2026, le fabricant américain, propriété du groupe Lenovo, lève finalement le voile sur le Signature 27. Le changement de stratégie apparaît immédiatement : le nouveau modèle affiche désormais 7,99 mm d’épaisseur pour 227 grammes, soit un millimètre et 41 grammes supplémentaires par rapport à son prédécesseur. Cet embonpoint s’explique notamment par l’intégration d’une batterie nettement plus généreuse, d’un système photographique renforcé et de composants thermiques destinés à accompagner une plateforme matérielle particulièrement exigeante. Motorola abandonne ainsi une partie de la finesse qui caractérisait son premier Signature au profit d’une fiche technique plus ambitieuse.

Malgré cette prise de poids, Motorola conserve une attention particulière à la qualité de fabrication de son nouveau smartphone. Le Signature 27 repose sur un châssis en aluminium présenté comme étant de qualité aérospatiale, tandis que son imposant bloc photographique associe des éléments en céramique à une finition en aluminium brossé. Deux déclinaisons sont annoncées au lancement : PANTONE Coal Smoke, avec une texture tissée Tactical Weave, et PANTONE Capulet Olive, qui privilégie une finition évoquant les matières textiles. Le terminal bénéficie également des certifications IP68 et IP69, attestant de sa résistance à la poussière, à l’immersion dans des conditions définies et aux projections d’eau à haute pression et haute température. Motorola annonce par ailleurs la validation de seize catégories d’essais relevant de la norme militaire MIL-STD-810H, sans que ces certifications rendent évidemment l’appareil indestructible.

Photographie : Motorola mise sur un capteur Sony LYTIA et un téléobjectif de 200 Mpx

La photographie constitue l’un des principaux arguments commerciaux du Motorola Signature 27. Le constructeur met en avant un ensemble photographique ayant obtenu une distinction Gold de DXOMARK, tout en introduisant plusieurs technologies destinées à améliorer la restitution des images dans les situations complexes. Le module principal s’appuie sur un capteur Sony LYTIA L910 de 50 mégapixels, associé à une optique ouvrant à f/1,6. Il exploite une technologie de regroupement des pixels permettant d’atteindre une taille équivalente de 2,44 µm en configuration 4-en-1. Cette approche vise à améliorer la sensibilité lumineuse et à limiter le bruit numérique lorsque les conditions d’éclairage deviennent difficiles.

Le capteur bénéficie également d’une stabilisation optique OIS annoncée sur 3,5 degrés, ainsi que d’un champ de vision de 84,7 degrés. Motorola intègre en outre la technologie LOFIC, destinée à mieux préserver les détails dans les scènes présentant d’importantes différences de luminosité. Les concerts, les paysages urbains nocturnes ou les environnements comportant simultanément des sources lumineuses intenses et des zones sombres figurent parmi les situations dans lesquelles cette technologie pourrait présenter un intérêt. Le fabricant cherche ainsi à améliorer la plage dynamique de ses photographies sans sacrifier la lisibilité des détails.

La nouveauté la plus spectaculaire concerne toutefois le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Ce module propose un grossissement optique 3× et un zoom numérique pouvant atteindre 100× grâce au dispositif Super Zoom Pro. Il dispose d’une stabilisation optique et d’une technologie Quad Pixel annoncée avec des pixels regroupés de 2,0 µm, pour un champ de vision de 36,4 degrés. Motorola ne précise pas l’ouverture de cette optique. La définition particulièrement élevée du capteur devrait offrir une certaine latitude pour les recadrages et les traitements numériques. Il convient néanmoins de distinguer les capacités du zoom optique, qui repose sur les caractéristiques physiques de l’objectif, de celles du grossissement numérique. Un zoom 100× ne garantit pas une qualité photographique comparable à celle obtenue au grossissement optique natif, même avec l’assistance d’algorithmes avancés.

Le troisième module arrière repose sur un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Son optique ouvre à f/2,0 et couvre un champ de vision de 122 degrés. Il dispose également d’un autofocus à détection de phase PDAF, tandis que les photographies sont produites par défaut en 12,5 mégapixels grâce au regroupement de quatre pixels en un. À l’avant, Motorola installe une caméra de 50 mégapixels dotée d’une ouverture f/1,9, d’un champ de vision de 89,3 degrés et d’un autofocus PDAF. Cette configuration permet notamment l’enregistrement de vidéos en définition 4K, une caractéristique appréciable pour les créateurs de contenus et les utilisateurs réalisant régulièrement des appels vidéo.

Un capteur Event Vision Sensor inédit pour photographier les sujets en mouvement

Au-delà de l’augmentation de la définition des capteurs, Motorola introduit une technologie particulièrement intéressante pour la photographie d’action. Le Signature 27 embarque un composant spécifique baptisé Action Sensor, reposant sur le principe d’un Event Vision Sensor, ou EVS. Contrairement à un capteur photographique conventionnel, qui enregistre des images complètes à intervalles réguliers, ce type de dispositif détecte les variations de luminosité indépendamment au niveau de chaque pixel. Cette architecture permet de suivre avec une grande réactivité les changements intervenant dans une scène.

Associé au mode logiciel Action Shot, le capteur doit contribuer à améliorer la capture des sujets se déplaçant rapidement. Motorola ambitionne ainsi de limiter le flou de mouvement tout en préservant davantage de lumière dans l’image. Les applications potentielles concernent notamment les événements sportifs, les animaux en mouvement ou les scènes urbaines particulièrement dynamiques. Le constructeur présente cette intégration comme une première dans l’univers des smartphones. Il faudra toutefois attendre des essais indépendants pour déterminer l’efficacité réelle de cette approche et mesurer les bénéfices qu’elle apporte face aux systèmes photographiques traditionnels.

Le Motorola Signature 27 entend également séduire les utilisateurs exigeants en matière de vidéo. L’appareil peut enregistrer des séquences jusqu’en 8K à 30 images par seconde, tandis que la définition 4K est disponible jusqu’à 120 images par seconde pour les ralentis. Cette polyvalence s’accompagne de la prise en charge du format Dolby Vision, destiné à améliorer la restitution des couleurs et de la plage dynamique sur les équipements compatibles. Motorola introduit également son Video Enhancement Engine, un moteur de traitement faisant appel à l’intelligence artificielle pour optimiser l’exposition, le contraste et la stabilisation des séquences. La stabilisation électronique s’appuie sur les technologies Qualcomm et fonctionne conjointement avec le dispositif optique mécanique.

Un écran AMOLED Tandem de 6,78 pouces annoncé à 12 000 nits

L’écran représente une autre évolution majeure de cette nouvelle génération. Le Signature 27 accueille une dalle Extreme AMOLED Duo de 6,78 pouces, affichant une définition 1,5K Super HD. Motorola adopte une architecture Tandem reposant sur la superposition de deux couches émissives. Cette technologie vise à améliorer l’efficacité lumineuse de l’écran tout en limitant sa consommation énergétique et son vieillissement. Le constructeur annonce une luminosité maximale impressionnante de 12 000 nits, contre 6 200 nits pour le premier Signature.

Ce chiffre mérite néanmoins une précision essentielle. La valeur maximale communiquée par Motorola est obtenue sur une surface correspondant à seulement 1 % des pixels de la dalle. Elle ne représente donc pas la luminosité que l’écran peut maintenir sur l’ensemble de sa surface lors d’une utilisation normale. Cette distinction est importante, car les valeurs de luminosité ponctuelle annoncées par les fabricants peuvent donner une impression exagérée des performances réelles en plein soleil. L’architecture Tandem pourrait néanmoins offrir des avantages tangibles. Motorola évoque une amélioration de 34 % de l’efficacité énergétique et une augmentation de 121 % de la durée de vie de l’écran par rapport à la technologie AMOLED standard employée sur la génération précédente. La dalle bénéficie également d’une protection Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Cette progression de la luminosité s’accompagne toutefois d’un compromis. Alors que le premier Motorola Signature proposait un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, le Signature 27 se limite désormais à 120 Hz. Dans la pratique, cette fréquence reste largement suffisante pour assurer une navigation fluide dans Android, des animations agréables et une excellente réactivité dans la majorité des jeux mobiles. Les utilisateurs les plus sensibles à la fluidité, notamment dans certains jeux compétitifs, pourraient néanmoins regretter cette régression sur le papier. Motorola semble avoir privilégié l’efficacité énergétique, la luminosité et la longévité de l’écran plutôt que la recherche de la fréquence maximale.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : Motorola vise les performances les plus élevées

Sous le capot, le Motorola Signature 27 s’appuie sur la plateforme Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Cette puce haut de gamme est destinée à prendre en charge les applications les plus exigeantes, qu’il s’agisse de jeux en trois dimensions, de traitements photographiques complexes ou de fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle. Le processeur est associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive LPDDR5X, selon la configuration choisie. Le stockage interne repose sur la technologie UFS 4.1, avec des capacités de 256 ou 512 Go. Cette combinaison doit permettre au smartphone de conserver une excellente réactivité dans les usages intensifs, tout en offrant des débits élevés pour les transferts de fichiers et le chargement des applications.

Motorola accorde également une attention particulière à la gestion thermique. Le Signature 27 inaugure un système de refroidissement baptisé ArcticMesh. Celui-ci repose sur une chambre à vapeur de 8 384 mm², dont la surface serait supérieure de 40 % à celle du dispositif équipant son prédécesseur. Le fabricant complète cet ensemble avec un gel thermique enrichi en microdiamants, destiné à favoriser la dissipation de la chaleur. Une solution qui pourrait contribuer à maintenir les performances lors des longues sessions de jeu ou des enregistrements vidéo en très haute définition. L’efficacité réelle de ce refroidissement devra néanmoins être vérifiée à travers des tests prolongés.

Le Motorola Signature 27 adopte par ailleurs une architecture de connectivité particulièrement complète. Le constructeur annonce notamment une conception reposant sur six antennes, destinée à améliorer la qualité des communications sans fil. Le smartphone revendique une compatibilité avec le Wi-Fi 8, une évolution appelée à renforcer les performances et la fiabilité des réseaux sans fil de nouvelle génération. La connectivité mobile repose sur la 5G, avec une configuration double SIM associant une carte nano-SIM physique à une eSIM. La présence de la technologie Ultra Wideband, ou UWB, complète cet ensemble et permet notamment des fonctions de localisation précise et certaines interactions avec des accessoires compatibles.

GrapheneOS : Motorola ouvre une nouvelle voie pour la confidentialité sur Android

C’est probablement l’une des annonces les plus importantes du Motorola Signature 27, bien au-delà de ses caractéristiques matérielles. Le nouveau smartphone doit devenir le premier modèle Motorola compatible avec GrapheneOS. Ce système d’exploitation open source, dérivé d’Android, se distingue par son approche particulièrement exigeante de la sécurité et de la protection de la vie privée. Jusqu’à présent, GrapheneOS était principalement associé aux smartphones Google Pixel, dont les caractéristiques matérielles et les mécanismes de sécurité répondaient aux exigences du projet.

L’arrivée annoncée d’un appareil Motorola marque donc une étape significative dans la diversification potentielle des terminaux compatibles. Le rapprochement entre Motorola et la fondation GrapheneOS avait été officialisé lors du Mobile World Congress de Barcelone, en mars 2026. Le Signature 27 représente désormais une concrétisation matérielle de cette collaboration. Il convient toutefois de distinguer l’annonce de compatibilité de la disponibilité effective du système. Motorola n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour l’arrivée de GrapheneOS sur son nouveau smartphone. Les utilisateurs intéressés devront donc patienter avant de connaître les modalités d’installation et les éventuelles particularités de cette prise en charge.

Le Signature 27 bénéficie également de la technologie ARM Memory Tagging Extension, généralement désignée par l’acronyme MTE. Ce mécanisme de sécurité matériel vise à faciliter la détection de certaines erreurs de gestion de la mémoire. De telles vulnérabilités peuvent être exploitées dans différentes catégories d’attaques informatiques, notamment lorsqu’un programme accède à des zones mémoire qui ne lui sont plus attribuées. La présence du MTE constitue donc un élément intéressant pour un appareil destiné à accueillir un système d’exploitation particulièrement attentif à la sécurité. Cette protection ne garantit cependant pas une immunité absolue face aux attaques, mais s’inscrit dans une architecture de défense reposant sur plusieurs couches complémentaires.

Parallèlement à son orientation sécuritaire, le Signature 27 doit bénéficier de nouvelles fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle de Google. Motorola annonce notamment l’arrivée progressive de plusieurs outils regroupés sous l’appellation Gemini Intelligence. Parmi les fonctions évoquées figure Rambler, un dispositif destiné à transformer une dictée vocale spontanée en texte plus structuré. Une autre fonction, Create My Widget, doit faciliter la création de widgets personnalisés à partir de simples descriptions formulées en langage naturel. Ces outils illustrent la volonté de Motorola d’intégrer davantage l’intelligence artificielle dans les interactions quotidiennes avec le smartphone. Leur disponibilité dépendra toutefois du pays, de la langue utilisée et, dans certains cas, du type d’abonnement.

Batterie silicium-carbone de 7 000 mAh : Motorola privilégie l’autonomie

L’augmentation de la capacité de la batterie constitue l’une des transformations les plus significatives du Signature 27. Motorola intègre désormais un accumulateur silicium-carbone de 7 000 mAh, soit une progression annoncée de 35 % par rapport à la génération précédente. Cette technologie permet d’améliorer la densité énergétique des batteries, avec l’objectif d’augmenter leur capacité sans accroître proportionnellement leur encombrement. Dans le cas du Signature 27, Motorola a néanmoins choisi d’accepter une hausse sensible du poids et de l’épaisseur afin de proposer une réserve énergétique particulièrement importante.

Le constructeur précise que la capacité nominale garantie atteint 6 790 mAh sur la plupart des marchés. Une exception notable concerne l’Allemagne, où une version spécifique équipée d’une batterie de 5 500 mAh est annoncée. Cette différence pourrait avoir un impact significatif sur l’autonomie selon le pays de commercialisation. Avec 7 000 mAh, le Signature 27 dispose sur le papier d’un avantage appréciable pour les usages intensifs. La navigation, la photographie, les jeux mobiles ou la lecture vidéo devraient pouvoir bénéficier de cette capacité supplémentaire. L’autonomie réelle dépendra toutefois de nombreux facteurs, notamment de l’optimisation du processeur, de la consommation de l’écran et de la gestion logicielle.

Motorola accompagne cette batterie généreuse d’un dispositif de recharge particulièrement complet. La technologie TurboPower atteint une puissance maximale de 90 W en filaire. Selon le constructeur, douze minutes de recharge suffiraient à récupérer l’équivalent d’une journée d’autonomie. Cette estimation dépend naturellement des conditions de mesure et du profil d’utilisation retenu. Le chargeur 90 W est fourni dans la boîte, un détail appréciable à l’heure où plusieurs fabricants haut de gamme ont abandonné cet accessoire.

La recharge sans fil atteint pour sa part 50 W. Motorola annonce une charge complète en environ 80 minutes avec l’accessoire compatible, commercialisé séparément. Le Signature 27 propose également deux fonctions de recharge inversée : une première permettant d’alimenter sans fil un accessoire compatible à une puissance de 5 W, et une seconde fonctionnant par câble avec une puissance maximale de 4,5 W. Ces possibilités peuvent notamment dépanner des écouteurs sans fil, une montre connectée ou un autre appareil de faible consommation.

Bang & Olufsen et Dolby Atmos : une expérience audio premium

Motorola ne néglige pas la dimension multimédia de son nouveau smartphone. La partie sonore du Signature 27 a été développée en partenariat avec Bang & Olufsen, spécialiste danois reconnu dans l’univers de l’audio haut de gamme. L’appareil intègre des haut-parleurs stéréo coaxiaux reposant sur une architecture acoustique spécifique. Le constructeur annonce également la présence de cinq microphones, destinés notamment à améliorer la captation sonore lors des appels et des enregistrements vidéo.

La compatibilité Dolby Atmos doit permettre de proposer une restitution spatiale plus immersive avec les contenus adaptés. Le smartphone bénéficie en outre de la certification Hi-Res Audio et de la suite technologique Qualcomm Snapdragon Sound. Cet ensemble vise à renforcer la qualité de l’expérience musicale et audiovisuelle, particulièrement lors de l’utilisation d’écouteurs ou de casques compatibles. Reste à déterminer si le partenariat avec Bang & Olufsen se traduit par une amélioration réellement perceptible face aux meilleurs smartphones concurrents.

Le Motorola Signature 27 sera proposé en précommande à partir du lundi 16 novembre 2026 sur le site officiel du constructeur. Les premières livraisons sont attendues au début du mois de décembre. En France, le tarif de lancement est fixé à 1 899 euros pour la configuration d’entrée de gamme équipée de 12 Go de mémoire vive. Un positionnement particulièrement ambitieux qui place le smartphone parmi les appareils les plus coûteux du marché.

La comparaison avec la première génération illustre l’ampleur de cette montée en gamme. Lors de sa présentation au CES de janvier 2026, le premier Motorola Signature avait été annoncé à 999 euros. Son prix officiel avait ensuite été révisé à 1 299 euros quelques semaines plus tard. Avec un tarif de 1 899 euros, le Signature 27 affiche donc une augmentation de 600 euros par rapport au prix commercial finalement retenu pour son prédécesseur. L’écart atteint même 900 euros lorsqu’on le compare au tarif initialement communiqué en janvier. Cette hausse place Motorola face à un défi commercial important : convaincre les consommateurs que les progrès réalisés en photographie, en autonomie, en puissance et en sécurité justifient un investissement aussi conséquent. Le prix et la disponibilité du Signature 27 en Suisse restent à confirmer.

Motorola Signature 27 : une fiche technique impressionnante, mais un prix difficile à ignorer

Avec le Signature 27, Motorola affiche clairement son ambition de s’imposer parmi les références du smartphone ultra haut de gamme. L’appareil réunit plusieurs caractéristiques particulièrement remarquables : une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, un écran AMOLED Tandem annoncé à 12 000 nits et une plateforme Snapdragon de dernière génération. L’intégration d’un capteur Event Vision Sensor dédié à la photographie d’action constitue également une proposition technique intéressante.

Mais c’est surtout la compatibilité annoncée avec GrapheneOS qui pourrait permettre au Signature 27 de se distinguer durablement. En ouvrant potentiellement l’accès à ce système d’exploitation axé sur la confidentialité au-delà de l’écosystème Google Pixel, Motorola pourrait séduire une clientèle particulièrement attentive à la protection de ses données personnelles. Quelques compromis subsistent néanmoins. Le smartphone est sensiblement plus lourd et plus épais que son prédécesseur, tandis que son taux de rafraîchissement maximal recule de 165 à 120 Hz. Surtout, son prix de 1 899 euros représente une augmentation considérable qui le confronte directement aux modèles les plus prestigieux du marché.

Sur le papier, le Motorola Signature 27 possède de solides arguments pour rivaliser avec les meilleurs smartphones premium. Reste désormais à vérifier si son autonomie, ses performances photographiques et son expérience logicielle seront à la hauteur de ses promesses. À ce niveau tarifaire, une fiche technique spectaculaire ne suffira pas : Motorola devra également démontrer que son nouveau fleuron offre une expérience globale capable de justifier son positionnement exceptionnellement élevé.