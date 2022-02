Infomaniak, le développeur cloud leader de Suisse, lance une alternative indépendante aux géants du Web en Europe avec 35 Go gratuit

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Infomaniak lance un écosystème sans publicités et respectueux de la vie privée pour stocker ses documents, ses photos et gérer ses emails, rendez-vous et vidéoconférences dans un cloud souverain qui est développé et hébergé exclusivement au cœur de l’Europe. Disponible à l’adresse Etik.com, ce service inclut 15 Go pour stocker, partager et collaborer en ligne et 20 Go pour son adresse électronique. Active depuis plus de 25 ans, l’entreprise affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 32.35% en Europe. Elle est soumise au RGPD, utilise exclusivement de l’énergie renouvelable, compense ses émissions de CO2 à double et s’engage à ne pas intégrer de la publicité ou d’analyser les données des utilisateurs.

Un service de stockage souverain avec 15 Go de stockage et une adresse email de 20 Go

Un an après avoir lancé son adresse email gratuite avec 3 Go de stockage kDrive, Infomaniak élève l’espace dédié aux fichiers à 15 Go alors que les thématiques de la souveraineté des données et du respect de la vie privée sont au cœur de l’actualité.

Cette offre inclut un service de stockage collaboratif qui permet d’éditer des documents Word, Excel et PowerPoint en ligne, une solution de vidéoconférence illimitée, une messagerie électronique complète avec la synchronisation des contacts et des rendez-vous ainsi qu’un service de transfert qui permet d’envoyer jusqu’à 50 Go. Des assistants accompagnent les utilisateurs pour configurer ces services sur leurs appareils et importer leurs données depuis la majorité des messageries et cloud du marché (Gmail, Outlook, Yahoo Mail et Dropbox, Google Drive, Microsoft One Drive, NextCloud, etc.).

Pour garantir un niveau de sécurité maximale, les données sont répliquées en permanence sur trois supports répartis dans deux centres de données d’Infomaniak, et un système de versionnage permet de récupérer une ancienne version d’un fichier stocké dans le cloud en cas de besoin.

Hébergée dans des centres de données en Suisse et développée par Infomaniak, cette alternative à la version gratuite de Gmail/Google Drive et Microsoft Outlook/OneDrive offre au total 35 Go aux particuliers pour confier leurs données auprès d’une entreprise engagée depuis plus de 25 ans pour l’écologie, l’économie régionale et un Internet qui respecte la vie privée et les données des utilisateurs.

Une interface en ligne attractive avec des applications mobiles qui évoluent en permanence

Pour créer un compte, il suffit de se rendre à l’adresse https ://etik.com et de renseigner son prénom, son nom, un numéro de téléphone mobile et de choisir son adresse mail @ik.me, @etik.com ou @ikmail.com.

L’utilisateur arrive ensuite sur l’interface mail.infomaniak.com qui permet de gérer sa messagerie, ses contacts et ses rendez-vous. En haut à droite, il est possible de lancer un assistant pour synchroniser sa messagerie sur ses appareils et d’accéder à tout l’écosystème d’Infomaniak, dont la solution de vidéoconférence kMeet et le service de stockage kDrive.

Arrivé sur kdrive.infomaniak.com, il est possible de télécharger l’application pour synchroniser les dossiers de son choix ou uniquement les fichiers courants (synchronisation à la demande « Lite Sync »), ce qui permet de stocker d’énorme quantité de données dans le cloud sans surcharger l’espace de stockage de ses postes Windows, macOS ou Linux. Sur mobile, l’app kDrive permet d’accéder à ses données en déplacement et de sauvegarder automatiquement ses photos pour pouvoir les partager facilement avec des contacts, même s’ils n’ont pas de compte Infomaniak. Une app Mail dédiée est en développement et sera lancée cette année.

Un écosystème souverain qui respecte la vie privée et l’écologie

« Nous avons décidé d’ouvrir notre écosystème à tous les étudiant(e)s et les particuliers qui souhaitent confier leurs données à une entreprise indépendante, non cotée en bourse et qui crée de l’emploi dans la région et développe un savoir-faire au niveau local sans faire de compromis sur l’écologie » explique Boris Siegenthaler, fondateur et directeur stratégique d’Infomaniak.

« Grâce à la confiance d’un nombre croissant d’entreprises et de professionnels, Infomaniak est passé de 43 à 185 employés entre 2015 et fin 2021. Nous avons aujourd’hui les capacités d’offrir des alternatives puissantes et indépendantes aux géants du Web qui s’améliorent de mois en mois en fonction de notre feuille de route et des retours de nos utilisateurs » ajoute Marc Oehler, CEO.

« Le but, on ne le cache pas, c’est de faire rayonner notre image de marque et nos engagements. Notre problématique, c’est que nous devons avoir une taille critique pour accélérer le développement de nos propres technologies pour garantir à nos clients que leurs données sont traitées par des logiciels qui respectent la vie privée et dont le for juridique est basé en Suisse dans le respect du RGPD » clarifie Thomas Jacobsen, directeur de la communication.

Infomaniak, acteur cloud indépendant et engagé depuis plus de 25 ans

Infomaniak est un acteur incontournable du cloud en Europe et le développeur leader de technologies d’hébergement Web en Suisse. L’entreprise emploie 185 personnes en Suisse, dont plus de 50% proviennent de filières de formation européenne. La société appartient exclusivement à ses employés et se démarque par son engagement écologique ambitieux. Infomaniak utilise uniquement de l’électricité renouvelable, compense à 200% la totalité de ses émissions de CO 2 via myclimate.org et prolonge la durée de vie de ses serveurs jusqu’à 15 ans. Le futur datacenter d’Infomaniak revalorisera intégralement la chaleur dégagée par les serveurs pour chauffer des habitations en hiver et produire de l’eau chaude sanitaire en été, et Infomaniak commencera à déployer dès cette année une première centrale solaire d’une capacité de 600 kW crête sur l’un de ses datacenters.

En tant que registraire accrédité par l’ICANN, les solutions d’Infomaniak sont utilisées par des millions d’utilisateurs. L’entreprise propulse notamment le site de la RTBF et le streaming de plus de 170 radios et TV en Europe. Forte de son expertise et de son indépendance technologique, elle souhaite être une alternative européenne indépendante aux géants du Web.