Avis – Huawei Watch Fit Mini

Huawei continue d’étoffer son offre de smatwatchs en variant les modèles. Nouvelle déclinaison de sa montre rectangulaire Watch Fit, la Watch Fit Mini est maintenant disponible à la vente en s’adressant au segment des smartwatchs d’entrée de gamme proposées à un prix défiant toute concurrence. Notre avis.

Elle n’a rien de low cost

Cette Watch Fit Mini intègre un écran rectangulaire tactile de 1,47 pouce pour une résolution de 194 x 368 pixels, soit 282 pixels par pouce. Doté de la technologie AMOLED, il peut être utilisé aussi bien en plein soleil que dans toute autre situation. Compacte, avec ses dimensions de 51,52 x 25,91 x 11,04 mm et légère, puisque ne pesant que 20 grammes hors bracelet, la Watch Fit Mini est pour autant étanche jusqu’à 5 ATM. Son boîtier propose à trois heures un seul bouton physique permettant de naviguer dans les menus de son OS. Le boîtier, quant à lui, est en aluminium et trois types de bracelets sont disponibles, en cuir blanc glacé, cuir brun moka et en fluoroélastomère violet taro.

Techniquement, la Watch Fit Mini peut être reliée à un mobile Android, Harmony OS ou iOS grâce à sa compatibilité Bluetooth 2,4 GHz, BT 5.0, BLE. Elle comporte également bon nombre de capteurs dont un 6 axes IMU comprenant accéléromètre et gyroscope et un capteur optique de fréquence cardiaque. Elle est par contre dénuée de capteur de lumière ambiante tout comme de puce GPS et de NFC. Enfin, elle comporte un port de chargement magnétique, lui permettant une recharge lui octroyant une autonomie testée d’environ dix jours grâce à une batterie de 180 mAh.

Un système mobile LiteOS au poil

La nouvelle smartwatch de Huawei intègre le système LiteOS mis à jour, gérant au mieux le taux d’oxygène dans le sang au fil de la journée et permet de personnaliser au mieux son cadran numérique. LiteOS se veut de plus très réactif et doté de nombreuses fonctions. Du suivi du sommeil à la gestion d’une centaine d’activités sportives, en passant par une personnalisation possible des nombreux cadrans préinstallés, tout y est ! Elle peut également mesurer le niveau d’oxygène dans le sang (SPO2) et suivre les cycles féminins, public à laquelle elle se destine vu son design très fin. De plus, de nombreuses applications sont disponibles nativement, comme les prévisions météo, l’affichage de notifications ou encore la lecture de fichiers multimédias. Par contre, il n’est pas possible de répondre à un appel directement depuis la montre, mais elle affiche tout de même la réception d’appels.

Fine et élégante, endurante et bien fournie en fonctions, la Watch Fit Mini est disponible à partir de CHF 99.-, prix indicatif constaté ce jour sur le web.