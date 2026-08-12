La malédiction d’Ula’tek est disponible dans World of Warcraft : Midnight

Cédric 12 août 2026 Games, PC, Toute l'actu Laisser un commentaire

Sur la mystérieuse bande de terre au large de Zul’Aman, les brumes se sont levées. Cette île, connue sous le nom d’île Annelée, servira de toile de fond à la première mise à jour de contenu majeure de World of Warcraft: Midnight, La malédiction d’Ula’tek (12.1), qui est maintenant disponible !

Les braves d’Azeroth devront se préparer à une plongée dans les grottes envenimées pour explorer les secrets enfouis du peuple amani.

Disponible aujourd’hui avec la mise à jour :

  • Repaire : la grotte des Marées – Mode monde
  • Nouveau donjon : Autel des crochets
  • Donjons de Midnight : Modes héroïque et mythique 0 (le mode mythique 0 est réinitialisé chaque semaine et confère de l’équipement de niveau 292)
  • Nouvelle rotation de donjons : l’Autel des crochets (nouveau donjon), l’Allée du meurtre, l’antre de Nalorakk, le val Aveuglant, l’arène de la Cicatrice du Vide, le Repos des rois (Battle for Azeroth), le temple de Sephraliss (Battle for Azeroth) et les bassins de l’Essence rubis (Dragonflight)
  • Saison 2 de la Traque : Modes normal et difficile
  • Gouffres saison 2 : Némésis, niveau 7 et supérieur, tous les niveaux, pas de Gouffres abondants
  • Terrain d’entraînement : arènes
  • Début de la progression de la saison 2 de la grande chambre forte

Disponible le 19 août au début de la saison 2 :

  • NOUVEAU ! Raid de l’abîme Venimeux : Modes normal, héroïque et mythique, et aile 1 en mode outil Raids
  • Saison 2 des donjons mythiques +
  • Le mode mythique 0 est réinitialisé chaque jour et confère de l’équipement de niveau 292
  • Saison 2 de JcJ
  • Gouffres saison 2 : Némésis, niveau 7 et supérieur, Gouffres abondants et clés
  • Saison 2 de la Traque : Mode cauchemar et Malédiction de l’île
  • Équipement de la saison 2 dans la grande chambre forte disponible.
  • Repaire : la grotte des Marées – Modes normal, héroïque et mythique (adaptation flexible)

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