La malédiction d’Ula’tek est disponible dans World of Warcraft : Midnight

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Sur la mystérieuse bande de terre au large de Zul’Aman, les brumes se sont levées. Cette île, connue sous le nom d’île Annelée, servira de toile de fond à la première mise à jour de contenu majeure de World of Warcraft: Midnight, La malédiction d’Ula’tek (12.1), qui est maintenant disponible !

Les braves d’Azeroth devront se préparer à une plongée dans les grottes envenimées pour explorer les secrets enfouis du peuple amani.

Disponible aujourd’hui avec la mise à jour :

Repaire : la grotte des Marées – Mode monde

Nouveau donjon : Autel des crochets

Donjons de Midnight : Modes héroïque et mythique 0 (le mode mythique 0 est réinitialisé chaque semaine et confère de l’équipement de niveau 292)

Nouvelle rotation de donjons : l’Autel des crochets (nouveau donjon), l’Allée du meurtre, l’antre de Nalorakk, le val Aveuglant, l’arène de la Cicatrice du Vide, le Repos des rois (Battle for Azeroth), le temple de Sephraliss (Battle for Azeroth) et les bassins de l’Essence rubis (Dragonflight)

Saison 2 de la Traque : Modes normal et difficile

Gouffres saison 2 : Némésis, niveau 7 et supérieur, tous les niveaux, pas de Gouffres abondants

Terrain d’entraînement : arènes

Début de la progression de la saison 2 de la grande chambre forte

Disponible le 19 août au début de la saison 2 :