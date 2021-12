Invasion Extraterrestre débarque dans la saison 4 de Knockout City, disponible le 7 décembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Spécialistes de la bagarre, méfiez-vous ! Des créatures inconnues débarquent dans Knockout City le 7 décembre pour le lancement de la saison 4 : Invasion extraterrestre. Pour sauver votre ville préférée, vous devrez surmonter bien des obstacles. La Commissaire Chase a mobilisé la Force de défense de Knockout City pour repousser ces intrus intergalactiques, et le DJ s’est associé à une mystérieuse auditrice pour tenter de prendre contact avec ces créatures cosmiques. La nouvelle saison de Knockout City ajoute une pléthore de nouveau contenu, dont une carte, des véhicules, des événements et bien plus encore !

La saison 4 de Knockout City propose le nouveau contenu de jeu suivant :

Nouvelle carte Zone de crash extraterrestre : jouez dans une ferme flottante où de nombreux OVNI se sont écrasés et découvrez une nouvelle mécanique permettant aux spécialistes de la bagarre de sauter sur des soucoupes volantes pour survoler le champ de bataille à grande vitesse avec un ballon chargé.

jouez dans une ferme flottante où de nombreux OVNI se sont écrasés et découvrez une nouvelle mécanique permettant aux spécialistes de la bagarre de sauter sur des soucoupes volantes pour survoler le champ de bataille à grande vitesse avec un ballon chargé. Nouveaux événements et playlists : avec deux événements presque consécutifs et de nouvelles playlists, vous êtes parés pour aborder la saison 4. Au cours des prochains mois, Knockout City ajoutera quatre événements de deux semaines proposant de nouveaux modes de jeu et des récompenses exclusives.

avec deux événements presque consécutifs et de nouvelles playlists, vous êtes parés pour aborder la saison 4. Au cours des prochains mois, Knockout City ajoutera quatre événements de deux semaines proposant de nouveaux modes de jeu et des récompenses exclusives. Un tout nouveau Pass bagarre : avec la saison 4, tous les joueurs recommenceront au niveau 1 et devront progresser à travers 100 niveaux inédits offrant chacun de nouvelles récompenses exclusives sur le thème des extraterrestres. Vous pourrez terminer cinq Contrats hebdomadaires, bénéficier de nouvelles offres d’Holofrik et plus encore. De plus, vous garderez également toutes les récompenses gagnées avec les Pass bagarre précédents, alors débloquez un maximum d’objets tant que c’est possible !

avec la saison 4, tous les joueurs recommenceront au niveau 1 et devront progresser à travers 100 niveaux inédits offrant chacun de nouvelles récompenses exclusives sur le thème des extraterrestres. Vous pourrez terminer cinq Contrats hebdomadaires, bénéficier de nouvelles offres d’Holofrik et plus encore. De plus, vous garderez également toutes les récompenses gagnées avec les Pass bagarre précédents, alors débloquez un maximum d’objets tant que c’est possible ! Et ce n’est pas tout ! Vous pourrez débloquer des OVNI comme Véhicules de bande, découvrir la nouvelle boisson énergétique Passe-grenade et acheter des packs et des objets quotidiens dans la boutique.

EA et Velan ont également publié un article sur le Blog PlayStation, que vous pouvez lire ici, pour découvrir tous les détails de la saison 4, le processus de conception des niveaux, des astuces sur l’utilisation des OVNI et le contenu du Pass bagarre.