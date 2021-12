LA PLUS GRANDE EXPANSION CINÉMATIQUE BASÉE SUR UNE HISTOIRE DE WARFRAME, LA NOUVELLE GUERRE, ARRIVE LE 15 DÉCEMBRE

Partager Facebook

Le développeur de Warframe Digital Extremes lancera la plus grande et la plus ambitieuse extension cinématographique du jeu d’action primé, The New War, pour toutes les plateformes le mercredi 15 décembre. L’annonce a été révélée dans le dernier Devstream de l’année de Warframe consacré à The New War où Digital Extremes a présenté en avant-première la bande-annonce pleine d’action de CG Discover Your Power Within, a organisé des cadeaux et des Twitch Drops, et a confirmé des détails critiques sur la façon de jouer à The New War à son arrivée le 15 décembre.

Rempli d’action non-stop, de combat fluide et mettant en vedette l’une des communautés les plus accueillantes du jeu en ligne, Warframe invite les nouveaux joueurs et les joueurs de retour à découvrir sa ligne gratuite Cinematic Quest, combinant une histoire personnelle de découverte de soi avec un film plein d’action opéra spatial qui emmène les joueurs sur 16 planètes avec 3 mondes ouverts alors qu’ils rétablissent l’équilibre du système d’origine fracturé. Une nouvelle bande-annonce cinématographique en images de synthèse créée par Blur Studios (Netflix’s Love Death + Robots) révèle le visage d’une Warframe tout en offrant davantage de l’action marquante de Warframe et en mettant en lumière les moments déterminants entre les joueurs et le Lotus.

« Tout comme les joueurs ont attendu si longtemps ce moment décisif dans Warframe, nous aussi avons attendu avec impatience le moment où les joueurs pourraient découvrir la profondeur émotionnelle et l’action de la nouvelle guerre que nous avons créée pour eux », a déclaré Rebecca Ford , directeur des opérations communautaires et en direct. « Nous sommes impatients de découvrir The New War aux côtés de nos joueurs et d’offrir une suite à l’histoire de Warframe que nous pourrons développer et développer. L’avenir est radieux, Tenno.

Le prochain et plus grand chapitre de la gamme gratuite Cinematic Quest de Warframe, The New War verra les joueurs contrôler de nouveaux personnages jouables pour la toute première fois alors qu’ils traversent des rebondissements dramatiques à travers 3 actes. Alors qu’ils expérimentent diverses missions dans de nouveaux environnements, y compris des mondes ouverts assiégés par des Sentients, les joueurs surmonteront de nouvelles menaces et de nouveaux défis dangereux tout en dénichant des réponses à des questions de longue date sur l’univers de science-fiction tentaculaire de Warframe. Prenez le contrôle d’ennemis emblématiques, notamment Kahl-175 le Grineer, Veso le Corpus Tech et Dax: Teshin, alors qu’ils combattent à travers le système d’origine pour repousser la force d’invasion Sentient. Alors que la guerre fait rage, la lutte pour la vérité derrière le conflit fera de même : comprendre le passé de Lotus pour ouvrir un nouvel avenir. Les fonctionnalités supplémentaires lancées avec The New War incluent de nouvelles personnalisations, armes et accessoires, ainsi que la 48e Warframe unique de Warframe, Caliban – un hybride Sentient-Warframe.

« L’histoire de Warframe est tout pour nous. La nouvelle guerre est l’expérience que les joueurs recherchent depuis que le titre de la quête a été révélé pour la première fois à la TennoCon 2018 », a déclaré Steve Sinclair, directeur créatif de Digital Extremes. « Ce moment est l’aboutissement d’années d’expérimentation dans le développement de jeux et d’alimentation de la bête qu’est Warframe. Notre communauté nous a tout donné pour nous permettre de continuer l’histoire qui est à la fois la nôtre et la leur – Warframe est une expérience partagée. Avec le lancement de The New War, les joueurs auront une expérience Warframe définitive à portée de main, et cela ouvre la voie à la croissance continue de Warframe. Nous ne faisons que commencer.

Les nouveaux joueurs de Warframe, et ceux qui reviennent au jeu pour découvrir sa quête cinématographique, trouveront désormais plus facile de naviguer dans la ligne de quêtes de Warframe avec le guide Tenno, une amélioration de l’interface utilisateur récemment introduite pour aider les nouveaux joueurs à compléter leurs prochaines étapes dans Warframe’s Cinematic Quest. Cette nouvelle fonctionnalité est activée automatiquement lors de la connexion et peut être désactivée à tout moment dans les menus sous Options. Des améliorations supplémentaires de la qualité de vie ont également été apportées pour réduire considérablement le temps de travail dans Warframe pour les joueurs sur la piste Cinematic Quest.

Les joueurs peuvent commencer à se préparer à l’action de The New War dès aujourd’hui en sautant dans Warframe et en participant à son événement Prime Resurgence où les joueurs peuvent accéder instantanément ou gagner une vaste sélection des Prime Warframes et des équipements Prime les plus rares et les plus puissants du jeu pour une durée limitée seul. Pour participer à l’action de The New War de Warframe, les joueurs devront remplir un ensemble de conditions préalables à la quête et sont encouragés à se lancer dès maintenant dans le jeu pour travailler sur sa quête cinématique en effectuant les tâches suivantes :

Construire une Archwing

Construire ou acheter un railjack

Construire ou acheter Necramech

Déverrouiller l’opérateur

Pour suivre les dernières mises à jour, assurez-vous de suivre Warframe sur Twitch, YouTube, Twitter, Facebook et Instagram. Téléchargez Warframe sur Steam PC, Epic Games Store, PlayStation®4 et PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo™ Switch.