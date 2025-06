Nouveau pack d’extension Nature Enchantée pour The Sims 4

Partager Facebook

Le pack d’extension Les Sims 4 Nature Enchantée, qui sera disponible le 10 juillet sur PC via EA app, Mac® via Origin, Epic Games Store et Steam, et sur les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Dans cette nouvelle extension, les joueur·se·s sont invité·e·s par Mère Nature à découvrir les terres magnifiques et luxuriantes d’Innisgreen et à ne faire qu’un avec la nature. Ces derniers·ère·s pourront ainsi vivre une nouvelle expérience féérique, chercher à atteindre l’équilibre grâce à la toute nouvelle table d’apothicaire ou encore souffrir d’une mystérieuse maladie. Les Sims 4 Nature Enchantée marque le début de leur conte de fées, riche en nouvelles aventures, compétences et traits de caractère.