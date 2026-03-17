iOS 27 : Apple confirme le maintien de l’interface Liquid Glass

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Malgré les critiques, Apple ne compte pas abandonner son interface Liquid Glass. Avec iOS 27, la marque mise sur la stabilité, les performances et une personnalisation accrue de son interface sur iPhone.

Depuis son introduction avec iOS 26, l’interface Liquid Glass d’Apple suscite des réactions contrastées au sein des utilisateurs. Si certains saluent son esthétique moderne et translucide, d’autres pointent du doigt une lisibilité parfois perfectible, notamment dans les menus et les éléments de navigation. Ces critiques, conjuguées au départ inattendu du responsable du design logiciel en fin d’année dernière, avaient alimenté les spéculations quant à un éventuel abandon de cette identité visuelle.

Selon les dernières informations, il n’en sera rien. Apple entend au contraire pérenniser le Liquid Glass et concentrer ses efforts sur iOS 27, avec une priorité accordée à la stabilité, aux performances et à une personnalisation accrue de l’interface.

Une interface Liquid Glass appelée à s’inscrire dans la durée

D’après Mark Gurman, journaliste spécialisé chez Bloomberg, l’interface translucide d’Apple “n’est pas près de disparaître”. La firme de Cupertino ne prévoirait aucun bouleversement esthétique majeur pour iOS 27, notamment en raison des contraintes liées au calendrier de développement.

Plutôt que d’opérer une rupture visuelle, Apple privilégierait une approche progressive consistant à raffiner son langage graphique existant. Une stratégie qui vise à éviter de déstabiliser une base d’utilisateurs encore en phase d’appropriation de cette nouvelle interface.

Dans cette optique, iOS 27 s’inscrirait davantage comme une mise à jour de consolidation que comme une refonte majeure. Une philosophie qui rappelle celle adoptée à l’époque avec Mac OS X Snow Leopard, où l’accent avait été mis sur les optimisations internes, la fluidité et la fiabilité, plutôt que sur des transformations visuelles spectaculaires.

Une personnalisation avancée de la transparence au cœur d’iOS 27

La principale évolution attendue concerne la gestion fine des effets de transparence du Liquid Glass. Apple travaillerait actuellement sur l’intégration d’un curseur système permettant d’ajuster précisément le niveau de translucidité de l’interface.

Concrètement, les utilisateurs pourraient moduler l’intensité visuelle appliquée à différents éléments, tels que :

les dossiers d’applications,

les icônes,

les barres de navigation,

ou encore certains composants système.

Cette fonctionnalité vise à offrir une expérience plus personnalisable et adaptée aux préférences de chacun, répondant ainsi aux critiques liées à la lisibilité.

Ce chantier s’inscrit dans la continuité d’une première expérimentation introduite avec iOS 26, notamment sur l’horloge de l’écran de verrouillage. Toutefois, son extension à l’ensemble du système s’est heurtée à des contraintes techniques importantes, que les ingénieurs d’Apple s’efforcent désormais de surmonter.

Si cette évolution se concrétise, elle représenterait une amélioration significative par rapport aux options actuelles, telles que « Augmenter le contraste » ou « Réduire la transparence », jugées encore limitées et peu flexibles.

Siri et Google Gemini au centre des évolutions fonctionnelles

Au-delà des ajustements visuels, iOS 27 devrait également marquer une avancée notable sur le plan fonctionnel, notamment avec une refonte attendue de Siri.

L’assistant vocal d’Apple pourrait bénéficier d’une intégration avec Google Gemini, une évolution stratégique qui témoigne de la volonté de la firme de renforcer ses capacités en intelligence artificielle conversationnelle. Longtemps critiqué pour son retard face à ses concurrents, Siri pourrait ainsi franchir un cap décisif.

Par ailleurs, la mise à jour intermédiaire iOS 26.4, actuellement en cours de déploiement, introduit déjà certaines améliorations, notamment la possibilité de désactiver les effets lumineux associés au Liquid Glass. Un ajustement qui illustre la volonté d’Apple de prendre en compte les retours des utilisateurs.

Une annonce attendue à la WWDC 2026

La présentation officielle de iOS 27 devrait intervenir lors de la WWDC 2026, prévue en juin. Le déploiement grand public est quant à lui attendu pour septembre 2026, en parallèle du lancement des nouveaux iPhone 18 Pro.

Avec cette nouvelle version de son système d’exploitation mobile, Apple semble ainsi vouloir consolider son écosystème logiciel, en misant sur un équilibre entre innovation maîtrisée, amélioration de l’expérience utilisateur et montée en puissance de l’intelligence artificielle.