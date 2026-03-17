Un thriller domestique dans le monde des ultra-riches

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Avec « L’invité de dernière minute », Jason Rekulak propose un thriller domestique efficace et addictif.

L’auteur nous plonge dans l’univers des ultra-riches à l’occasion d’une cérémonie de mariage. Ainsi, Frank reçoit un appel téléphonique de sa fille, Maggie, qu’il n’a plus entendue depuis trois ans. La jeune femme lui annonce qu’elle épouse Aidan dans trois mois et l’invite à la cérémonie. Peu à peu, Frank découvre qu’Aiden Gardner est le fils d’un célèbre milliardaire philanthrope. Très vite, en arrivant dans la luxueuse propriété des Gardner, Frank a l’impression que quelque chose cloche.

L’atmosphère étrange autour du mariage est parfaitement rendue : entre le côté distant d’Aiden, son ex petite amie subitement disparue, l’étrange maladie de sa mère, un accord de confidentialité de cinquante-six pages à signer avant de pouvoir assister au mariage, un nid d’araignées infestant la chambre d’invités, de drôles de conversations surprises, l’auteur crée un climat anxiogène. Tout est vu à travers le regard du père de la future mariée qui se sent de plus en plus mal à l’aise. Le drame familial bascule dans le polar à mi-chemin du roman. Ecrit d’une plume fluide et dépourvu de fioritures, ce huis-clos regorge de rebondissements, de révélations sur les secrets bien gardés des uns et des autres et de plans machiavéliques. Autant d’ingrédients pour maintenir la tension et l’intérêt du lecteur jusqu’au twist final.