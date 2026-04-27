iPhone 18 : Apple pourrait passer à 12 Go de RAM sur le modèle standard

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Une évolution majeure qui marquerait un tournant pour les iPhone non-Pro.

Le futur iPhone 18 continue d’alimenter les spéculations, et certaines indiscrétions laissent entrevoir une évolution notable. Selon plusieurs sources concordantes, dont l’analyste Dan Nystedt, Apple envisagerait d’équiper son modèle standard de 12 Go de mémoire vive, une première pour cette déclinaison historiquement plus modeste.

Une montée en puissance marquée sur la RAM

Si cette information se confirme, il s’agirait d’un bond significatif par rapport à l’actuel iPhone 17, limité à 8 Go de RAM dans sa version d’entrée de gamme. Cette évolution traduirait une montée en gamme progressive du modèle standard, désormais aligné sur les exigences croissantes des usages modernes, notamment liés à l’intelligence artificielle et au multitâche avancé.

L’intégration de 12 Go de RAM, jusque-là réservée aux versions Pro, témoigne d’une transformation structurelle de la gamme iPhone, poussée par la concurrence et l’essor des fonctionnalités dopées à l’IA.

Un lancement différé dans un contexte industriel tendu

Autre élément notable : le calendrier de lancement pourrait être profondément remanié. Contrairement à la tradition de présentation en septembre, l’iPhone 18 standard serait dévoilé plusieurs mois plus tard, potentiellement au printemps, aux côtés d’un hypothétique modèle « e ».

Ce décalage s’expliquerait en partie par les tensions persistantes sur le marché des composants, notamment la mémoire vive. Cette pénurie mondiale, parfois qualifiée de « RAMageddon », contraint les fabricants à adapter leur stratégie de production et à revoir leurs priorités.

Vers une hausse des prix ?

Cette montée en puissance matérielle soulève une question centrale : celle du positionnement tarifaire. Si l’iPhone 17 avait conservé un prix stable autour de 799 dollars, rien ne garantit que cette politique sera maintenue.

L’intégration de composants plus performants, combinée aux tensions sur l’approvisionnement, pourrait logiquement entraîner une augmentation du prix final, même si Apple n’a, à ce stade, rien confirmé.

Des évolutions techniques mesurées

Sur le plan technique, les premières informations évoquent l’intégration d’une puce A20 gravée en 2 nanomètres en partenariat avec TSMC, promettant des gains en efficacité énergétique et en performances.

En revanche, peu de changements majeurs seraient attendus du côté du design. Une éventuelle réduction de la « Dynamic Island » est évoquée, sans véritable révolution esthétique. Par ailleurs, Apple continuerait de s’appuyer sur les modems de Qualcomm, dont le partenariat court jusqu’en 2027, rendant incertaine l’arrivée du modem maison C2.

Un modèle standard de plus en plus stratégique

Longtemps relégué au second plan face aux versions Pro, l’iPhone 18 standard pourrait bien gagner en importance dans la stratégie d’Apple. En misant sur davantage de puissance et une configuration plus ambitieuse, la marque cherche à séduire un public plus large, sans forcément basculer vers les modèles premium.

Reste à savoir si ces améliorations suffiront à convaincre, dans un contexte où les attentes des consommateurs, tout comme les contraintes industrielles, n’ont jamais été aussi élevées.