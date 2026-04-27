DJI Lito 1 et Lito X1 : des drones pas chers pour débuter sans compromis

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DJI lance une nouvelle gamme accessible avec 4K, autonomie solide et modes intelligents.

Le spécialiste chinois DJI poursuit son offensive sur le marché des drones grand public avec le lancement de deux nouveaux modèles d’entrée de gamme : le DJI Lito 1 et le DJI Lito X1. Pensés pour démocratiser le pilotage aérien, ces appareils visent clairement les utilisateurs novices en quête d’un drone accessible, sans pour autant renoncer aux performances essentielles.

Une nouvelle gamme pensée pour les débutants

Déjà solidement implanté avec ses séries Mini, Air, Mavic ou Avata, DJI élargit son catalogue avec la gamme Lito, conçue comme une porte d’entrée vers l’univers du drone. L’objectif est limpide : proposer des appareils plus abordables et intuitifs, tout en conservant une expérience de pilotage engageante, moins dépendante des automatismes avancés.

Contrairement à la série Mini, dont le positionnement tarifaire a progressivement grimpé avec les évolutions techniques, les Lito 1 et Lito X1 entendent séduire un public plus large grâce à un excellent rapport qualité-prix.

Des caractéristiques techniques solides pour leur catégorie

Les deux drones reposent sur une base technique commune particulièrement convaincante pour cette gamme. Ils intègrent notamment :

un système de détection d’obstacles omnidirectionnel, opérationnel dès 5 lux

une autonomie pouvant atteindre 36 minutes en vol

une vitesse maximale de 12 m/s

une résistance au vent jusqu’à 10,7 m/s

À cela s’ajoute la compatibilité avec les principaux modes intelligents de DJI, tels que ActiveTrack, QuickShots, Panorama ou encore MasterShots, facilitant la capture d’images spectaculaires, même pour les pilotes débutants.

Lito 1 vs Lito X1 : la différence se joue sur la caméra

C’est sur le terrain de la captation vidéo que les deux modèles se distinguent réellement. Tous deux équipés d’un capteur unique, à l’image de la gamme Mini, ils sont capables de filmer en 4K et de capturer des clichés en 8K.

Le DJI Lito X1 se positionne comme le modèle le plus avancé, avec un capteur 1/1,3 pouce de 48 mégapixels et une ouverture f/1,7. Il prend également en charge l’enregistrement HDR en D-Log M 10 bits, offrant une plus grande latitude en post-production. À cela s’ajoute un système LiDAR frontal, renforçant la détection d’obstacles.

De son côté, le DJI Lito 1 adopte une configuration plus simple, avec un capteur 1/2 pouce de 48 mégapixels et une ouverture f/1,8, suffisante pour une utilisation classique et des prises de vue de qualité.

Prix et disponibilité : des drones accessibles au grand public

DJI frappe fort avec une politique tarifaire agressive. Le Lito 1 est proposé à partir de 339 euros (479 euros avec radiocommande RC-N3), tandis que le Lito X1 débute à 419 euros (579 euros avec la RC 2).

Déjà disponibles à la commande, ces deux drones pourraient bien s’imposer comme des références pour les utilisateurs souhaitant s’initier au pilotage sans se ruiner.

DJI mise sur la démocratisation du drone

Avec cette nouvelle gamme Lito, DJI confirme sa volonté de rendre la pratique du drone plus accessible, sans sacrifier l’essentiel : autonomie, sécurité et qualité d’image. Une stratégie qui pourrait séduire aussi bien les débutants que les utilisateurs occasionnels à la recherche d’un appareil performant à prix contenu.