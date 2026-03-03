iPad Air M4 : Apple dévoile une tablette plus puissante et dopée à l’IA

Partager Facebook

Avec la puce M4, 12 Go de mémoire unifiée et iPadOS 26, le nouvel iPad Air promet des performances accrues et une intégration poussée d’Apple Intelligence.

La semaine s’annonçait dense du côté de Apple, et elle débute sous le signe du renouveau avec la présentation officielle du nouvel iPad Air équipé de la puce M4. Plus rapide, mieux doté en mémoire et enrichi de fonctionnalités d’intelligence artificielle, cet iPad Air nouvelle génération entend franchir un cap, tant pour les utilisateurs créatifs que pour les professionnels exigeants.

Puce M4 : un bond de performances revendiqué

Au cœur de cette mise à jour figure la puce Apple M4, que la firme de Cupertino décrit comme un levier majeur d’amélioration des performances. Doté d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 9 cœurs, ce nouvel iPad Air serait jusqu’à 30 % plus rapide que la version équipée de la puce M3, et jusqu’à 2,3 fois plus performant que l’iPad Air sous puce M1.

L’appareil bénéficie également de 12 Go de mémoire unifiée et d’une bande passante mémoire annoncée à 120 Go/s. Des caractéristiques techniques qui, sur le papier, promettent une meilleure fluidité en multitâche, une gestion optimisée des applications lourdes et une puissance accrue pour le montage vidéo, la retouche photo ou encore le dessin numérique.

Comme toujours, ces chiffres devront être confirmés par des tests indépendants et des benchmarks détaillés. Mais l’ambition affichée est claire : faire de l’iPad Air M4 une tablette capable de rivaliser avec certains ordinateurs portables légers.

iPadOS 26 et Apple Intelligence : l’IA au cœur de l’expérience

Ce nouvel iPad Air fonctionne sous iPadOS 26, intégrant nativement les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Apple évoque des outils « intuitifs » destinés à enrichir l’expérience utilisateur, sans toutefois détailler précisément l’ensemble des nouveautés.

L’intégration poussée de l’intelligence artificielle vise à optimiser la productivité, faciliter la création de contenus et automatiser certaines tâches. Dans un contexte où l’IA devient un argument central sur le marché des tablettes et des ordinateurs hybrides, Apple entend ainsi consolider son écosystème logiciel et matériel.

Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial, souligne que cette combinaison entre puce M4, capacités d’IA avancées et nouvelles fonctionnalités d’iPadOS ferait de cette génération « le moment idéal pour passer à l’iPad Air ».

Un design en Liquid Glass, entre élégance et innovation

Au-delà des performances, Apple met également en avant un nouveau design qualifié d’« élégant », réalisé en Liquid Glass. Ce matériau translucide serait capable de refléter et de réfracter son environnement tout en réagissant dynamiquement aux interactions de l’utilisateur, mettant en valeur le contenu affiché à l’écran.

Cette approche esthétique, à la croisée du minimalisme et de l’expérimentation visuelle, s’inscrit dans la continuité du soin apporté par Apple à la conception industrielle de ses produits. Reste à chacun d’apprécier l’impact réel de cette évolution sur l’usage quotidien.

Prix et disponibilité de l’iPad Air M4

Les précommandes de l’iPad Air M4 ouvriront le 4 mars, pour des livraisons prévues à partir du 11 mars. Deux formats seront proposés :

Version 11 pouces : à partir de CHF 579.-

Version 13 pouces : à partir de CHF 749.-

Avec cette nouvelle itération, Apple renforce le positionnement de l’iPad Air comme une tablette haut de gamme accessible, combinant puissance, intelligence artificielle et design soigné. Un modèle stratégique dans une gamme toujours plus segmentée, où la frontière entre tablette et ordinateur portable continue de s’estomper.