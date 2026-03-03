Apple présente l’iPhone 17e : plus puissant, même prix

Partager Facebook

Doté de la puce A19 et d’un capteur 48 MP, l’iPhone 17e conserve son prix de départ tout en doublant la capacité de stockage.

La stratégie se confirme. Apple poursuit son rythme annuel sur le segment des smartphones plus accessibles avec la présentation officielle de l’iPhone 17e. Positionné comme la déclinaison abordable de l’iPhone 17 lancé à l’automne, ce nouveau modèle conserve un tarif d’entrée stable tout en doublant la capacité de stockage. Une évolution significative dans un contexte de tension sur les composants.

Un design familier, des performances en nette progression

Visuellement, l’iPhone 17e s’inscrit dans la continuité. L’appareil conserve l’encoche emblématique héritée de l’iPhone X, toujours présente en façade. L’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces domine l’ensemble, protégé par la technologie Ceramic Shield 2, gage de robustesse accrue face aux chocs et rayures.

Si l’esthétique évolue peu, les améliorations internes sont, elles, substantielles. L’iPhone 17e embarque la puce A19, identique à celle de l’iPhone 17. Ce processeur de nouvelle génération promet des performances doublées par rapport à l’iPhone 11 en matière de calcul CPU, ainsi qu’un GPU capable de faire tourner des jeux AAA exigeants. Les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle bénéficient également d’une réactivité accrue.

Autre avancée notable : l’intégration de la puce cellulaire C1X conçue par Apple. Selon la firme de Cupertino, elle offrirait des débits jusqu’à deux fois supérieurs à ceux de la puce C1 de l’iPhone 16e, tout en réduisant la consommation énergétique de 30 % comparée à celle de l’iPhone 16 Pro.

Photo 48 MP, recharge rapide et MagSafe

Côté photographie, l’iPhone 17e mise sur un capteur arrière de 48 mégapixels, promettant des clichés détaillés et une meilleure gestion de la lumière. En matière d’autonomie, Apple annonce une recharge à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur 20 W. Le smartphone reste compatible avec la technologie MagSafe, facilitant l’usage d’accessoires et la recharge sans fil magnétique.

Même prix, stockage doublé : une stratégie offensive

La véritable surprise réside dans le positionnement tarifaire. Malgré un contexte marqué par la pénurie de RAM et les craintes d’augmentation des prix sur le marché des smartphones, Apple maintient le prix de départ à 719 euros. Mieux encore : la capacité de stockage du modèle d’entrée de gamme passe à 256 Go, soit le double de la génération précédente à tarif équivalent.

Cette décision renforce l’attractivité de l’iPhone 17e face à une concurrence Android particulièrement agressive sur le segment milieu de gamme.

Disponibilité et coloris

L’iPhone 17e sera proposé en trois coloris : rose pastel, blanc et noir. Les précommandes ouvriront le 4 mars, pour une disponibilité en boutique et en ligne à partir du 11 mars.

Un iPhone abordable qui monte en gamme

Avec l’iPhone 17e, Apple consolide sa stratégie consistant à proposer chaque année un smartphone plus accessible, sans compromis majeur sur les performances. En combinant puce A19, connectivité optimisée, stockage doublé et prix inchangé, la marque entend séduire un public plus large tout en préservant son image premium.

Dans un marché des smartphones en pleine mutation, où les consommateurs scrutent attentivement le rapport qualité-prix, l’iPhone 17e pourrait bien s’imposer comme l’un des modèles les plus attractifs du catalogue Apple en 2026.