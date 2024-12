Jake Paul arrive dans UNDISPUTED

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La star de la boxe et entrepreneur en série, Jake « El Gallo de Dorado » Paul, rejoint officiellement le casting du célèbre jeu de boxe UNDISPUTED.

Dans le premier DLC depuis la sortie complète du jeu en octobre, l’influenceur devenu boxeur sera disponible comme personnage jouable avec trois tenues exclusives en jeu. Il apportera son style unique et sa personnalité au jeu de boxe le plus authentique à partir du 12 décembre 2024.

Paul a travaillé en étroite collaboration avec le studio de Sheffield, au Royaume-Uni, pour garantir que son personnage reflète son style emblématique, combinant ses compétences de combat réelles avec sa personnalité audacieuse et assumée.

Steel City Interactive a réalisé une capture de mouvement complète de Jake Paul, offrant un rendu réaliste avec des mouvements, défenses et jeux de jambes d’une précision parfaite. Ses tenues flamboyantes emblématiques complètent son look virtuel.

En plus de Jake Paul, ce DLC propose deux packs spécialisés, ajoutant six superstars de la boxe actuelle et des légendes du passé :

Pack 1 : Légendes mexicaines Marco Antonio Barrera Erik Morales Juan Manuel Márquez

Pack 2 : Poids lourds puissants James « Buster » Douglas Otto Wallin Zhilei Zhang



Nouvelles tenues :

Chaque nouveau boxeur est accompagné d’une tenue alternative. De plus, deux packs cosmétiques offrent des tenues alternatives pour des boxeurs célèbres comme Deontay Wilder, Roy Jones Jr., et Vasiliy Lomachenko.

Contenu gratuit et mises à jour :

Les joueurs existants et nouveaux recevront également du contenu gratuit, notamment :

Deux nouvelles tenues « Ring of Fire » pour Tyson Fury et Oleksandr Usyk en prévision de leur rematch le 21 décembre 2024.

Deux nouveaux lieux, de nouvelles animations pour les KO, la possibilité de changer de catégorie de poids en mode Carrière, ainsi que des mises à jour audio et de l’interface.

UNDISPUTED est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam.