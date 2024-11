Jason Statham prend les rênes de l’Ultimate Tank Commander de World of Tanks

Partager Facebook

Connu pour ses rôles emblématiques dans des films à succès tels que En eaux troubles, Le Transporteur, la franchise Fast & Furious et bien d’autres encore, Statham apportera sa personnalité musclée et ses répliques acerbes à l’événement World of Tanks le plus attendu, apportant de la bonne humeur et les plus beaux cadeaux aux tankistes du monde entier.

L’événement annuel Holiday Ops 2025 débutera le 6 décembre et se terminera le 13 janvier 2025. Cette année promet une expérience de fin d’année comme jamais auparavant, avec le très apprécié hangar festif récemment mis à jour, où les joueurs se verront confier des missions spéciales et des missions de combat pour obtenir des récompenses de Jason Statham en personne.

« J’ai conduit presque tous les types de véhicules au cours de ma carrière, mais c’est à bord d’un char d’assaut que j’éprouve le plus d’exaltation. C’est pourquoi j’ai fait équipe avec Wargaming pour devenir le nouvel ambassadeur Holiday Ops de World of Tanks, et je suis tout à fait prêt à relever le défi. C’est une excellente occasion d’apporter aux joueurs du monde entier un peu de plaisir pour les fêtes et un peu d’action à enjeux élevés. » – Jason Statham

Les événements de Noël débuteront le 6 décembre 2024 et se poursuivront jusqu’au 13 janvier 2025, donnant aux tankistes plus d’un mois complet pour gagner une multitude de récompenses et de surprises.