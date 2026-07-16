Jouez. Évoluez. Étincelez. Razer appelle la collection Pikachi et Évoli

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Inspirée par l’espièglerie de Pikachu et d’Évoli, cette collection apporte une touche ludique et chaleureuse aux setups gaming. Créée pour célébrer les 30 ans de Pokémon, cette gamme de périphériques célèbre deux des personnages les plus emblématiques et appréciés de la franchise en mariant des éléments de design colorés aux technologies de pointe de Razer : parfaite pour jouer, travailler ou vaquer à ses loisirs du quotidien.

Razer Kraken V4 X – Édition Pikachu & Évoli

Avec son arceau léger, ses coussinets doux au toucher et son éclairage Razer Chroma RGB intégré, ce casque gaming filaire allie confort et immersion dans un design imprégné de l’énergie de Pikachu et Évoli.

Razer Kraken V4 X – Édition Pikachu & Évoli – $109.99 USD / 119,99 € MSRP

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Édition Pikachu & Évoli

Mettez de la couleur dans votre setup grâce à ce clavier gaming low-profile, qui intègre des switches mecha-membrane performants, un éclairage Razer Chroma RGB dynamique ainsi qu’un repose-poignets magnétique pour un confort prolongé.

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Édition Pikachu & Évoli – $119.99 USD / 129,99 € MSRP

Razer Cobra – Édition Pikachu & Évoli

Compacte, légère et réactive, cette souris gaming filaire est équipée de switches optiques robustes et d’un éclairage Razer Chroma RGB étincelant. Elle offre un contrôle sans faille pour des mouvements rapides comme l’éclair.

Razer Cobra – Édition Pikachu & Évoli – $49.99 USD / 54,99 € MSRP

Razer Gigantus V2 – Medium – Édition Pikachu & Évoli

Deux Pokémon emblématiques, un accessoire incontournable. Ce tapis de souris gaming associe une surface en tissu micro-tissé texturé à une base antidérapante pour offrir précision, confort et fluidité à chaque mouvement.

Razer Gigantus V2 – Medium – Édition Pikachu & Évoli – $29.99 USD / 34,99 € MSRP

Conçue pour vous accompagner au quotidien, la collection Razer | Pikachu & Évoli apporte une touche de couleur et de bonne humeur à chaque setup. Des sessions improvisées aux longues heures passées devant l’écran, elle conjugue confort, praticité et personnalité pour rendre chaque moment de jeu plus agréable.

D’ores et déjà disponibles sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés.