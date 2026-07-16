Du café et des alpagas avec l’extension Beans & Alpacas pour Farming Simulator 25

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La vie à la ferme devient plus chaleureuse et plus douce dans Farming Simulator 25 ! L’éditeur et développeur GIANTS Software vient d’annoncer Beans & Alpacas, une extension se déroulant dans une nouvelle région agricole d’Amérique du Sud. Cette extension, principalement axée sur la culture du café, propose de nouvelles récoltes, de nouvelles machines, de nouveaux animaux et bien plus encore !

Catuaí : berceau des alpagas et du café arabica

Dès septembre, les graines de café peuvent être plantées et en mai, les cerises de café rouges récoltées. De leur côté, les alpagas sont tondus pour leur laine et promenés pour améliorer leur bien-être, pendant que les vaches Brahman broutent à leurs côtés. De nouvelles chaînes de production et de nouveaux produits issus des cultures et de l’élevage permettent aux agriculteurs d’augmenter leurs bénéfices.

Un petit air de Brésil, entre rivières et terre rouge

Catuaí se distingue par ses paysages vallonnés, ses versants montagneux de basse altitude et une végétation dense et humide. Une rivière rappelant l’Amazone sillonne la région, longeant des maisons sur pilotis dont l’architecture s’inspire du Brésil. Des plantations, des routes étroites et des maisons rurales pleines de couleurs, mais aussi des boutiques et des entrepôts composent le paysage.

Cette extension propose également un nombre record de nouveaux bâtiments et d’éléments décoratifs, incluant six maisons entièrement aménagées et des dizaines d’objets uniques à placer dans chaque environnement. Les jardiniers en herbe pourront découvrir des ossements de dinosaures et les exposer dans un musée.

Plus de 25 nouvelles machines et de nombreuses améliorations

Farming Simulator 25 : Beans & Alpacas inclut plus de vingt-cinq machines des marques Case IH, Ford, John Deere, KUHN, Mercedes-Benz Trucks, New Holland, Oxbo, Stara, Valtra, et beaucoup d’autres. Colombo Industries rejoint la série en tant que nouvelle marque, ajoutant des équipements adaptés à la nouvelle région et aux activités agricoles spécifiques.

L’extension ajoute également de nouveaux éléments de feuillage de canne à sucre, des animations et effets visuels améliorés pour les outils agricoles, ainsi que davantage de détails concernant les travaux des champs. Plus d’informations sur l’extension Beans & Alpacas ainsi que les nouvelles fonctionnalités seront annoncées prochainement.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Beans & Alpacas sera disponible le 27 octobre