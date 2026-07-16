La saison 5 de Call of Duty: Black Ops 7 arrive le 23 juillet 

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La saison 5 de Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Warzone arrive le 23 juillet, avec une multitude de nouveaux contenus pour tous les modes. Le mode multijoueur accueille la toute nouvelle carte « Jubilee », ainsi que les cartes remasterisées « Dig » et « Frequency ». Le mode Zombies se rend au phare gelé d’Eidskallen pour une nouvelle carte Survie, tandis que le mode Dirigé débarque à Kowakujō. Call of Duty: Warzone ajoute à Verdansk le tout nouveau point d’intérêt « Drone Labs », ainsi que l’événement public « Armure de Mastodonte » et une nouvelle saison de parties classées « Resurgence ». De plus, les joueurs disposeront de quatre nouvelles armes, dont le fusil d’assaut FG42 et le pistolet-mitrailleur Gremlin à double maniement, d’un nouveau Passe de combat mené par l’opérateur Spectre, ainsi que de contenu BlackCell mettant en vedette Cipher.

Cartes Multijoueur : Faites irruption dans un festival rural japonais sur la toute nouvelle carte Jubilee et lancez-vous sur les cartes remasterisées Dig et Frequency. Au cours de la mi-saison, envahissez le flipper de Nuketown dans Turbo Tilt et sautez, plongez et traversez un environnement de parkour éprouvant avec l’arrivée d’une nouvelle carte Parkour : Descente.

: Faites irruption dans un festival rural japonais sur la toute nouvelle carte Jubilee et lancez-vous sur les cartes remasterisées Dig et Frequency. Au cours de la mi-saison, envahissez le flipper de Nuketown dans Turbo Tilt et sautez, plongez et traversez un environnement de parkour éprouvant avec l’arrivée d’une nouvelle carte Parkour : Descente. Modes Multijoueur : Améliorez votre opérateur tout en conquérant et en défendant des objectifs dans Domination surrégime. Dans Épreuve véloce, battez-vous pour décrocher la première place à travers cinq modes de jeu différents, et lors de la mi-saison, faites monter l’adrénaline à fond dans Moshpit enragé.

: Améliorez votre opérateur tout en conquérant et en défendant des objectifs dans Domination surrégime. Dans Épreuve véloce, battez-vous pour décrocher la première place à travers cinq modes de jeu différents, et lors de la mi-saison, faites monter l’adrénaline à fond dans Moshpit enragé. Nouvelle saison classée : Remportez des victoires et grimpez dans le classement lors de la prochaine saison du mode classé multijoueur, qui offrira de nouvelles récompenses à ceux qui feront leurs preuves dans le classement.

Mode Zombie

Nouvelle carte de survie : Retournez sur les terres gelées des géants dans la carte Survie : Phare d’Eidskallen. Tentez de tenir le plus longtemps possible en utilisant les ressources disponibles dans une zone délimitée de Totenreich et remportez des récompenses en franchissant les différents paliers de chaque manche.

Retournez sur les terres gelées des géants dans la carte Survie : Phare d’Eidskallen. Tentez de tenir le plus longtemps possible en utilisant les ressources disponibles dans une zone délimitée de Totenreich et remportez des récompenses en franchissant les différents paliers de chaque manche. Mode dirigé de Kowakujō, zone de départ : profitez d’une aide supplémentaire pour la quête principale grâce au mode dirigé désormais disponible à Kowakujō. Dans la Zone de départ, lancez-vous dans l’Enceinte extérieure et survivez avec les moyens dont vous disposez.

profitez d’une aide supplémentaire pour la quête principale grâce au mode dirigé désormais disponible à Kowakujō. Dans la Zone de départ, lancez-vous dans l’Enceinte extérieure et survivez avec les moyens dont vous disposez. Nouvelles listes de jeu Rogue Run : Astra Malorum fait son entrée dans Rogue Run à travers trois nouvelles listes de jeu proposant des défis de plus en plus difficiles, et remportez de nouvelles cartes d’agent et des « GobbleGum » pour vous aider à aller plus loin dans la partie. Survivez à chaque vague, choisissez votre bonus, puis téléportez-vous vers la zone suivante.

Astra Malorum fait son entrée dans Rogue Run à travers trois nouvelles listes de jeu proposant des défis de plus en plus difficiles, et remportez de nouvelles cartes d’agent et des « GobbleGum » pour vous aider à aller plus loin dans la partie. Survivez à chaque vague, choisissez votre bonus, puis téléportez-vous vers la zone suivante. Nouvelle carte par manches pour la mi-saison : Tenez bon et affrontez le Gardien lors de l’affrontement final, alors que l’histoire de Black Ops 7 Zombies touche à sa conclusion épique à mi-saison. Bénéficiez d’un coup de pouce bienvenu grâce au célèbre Perk-a-Cola, au nouveau GobbleGum et à deux nouvelles armes légendaires ultra-rares.

Warzone

Nouveau point d’intérêt à Verdansk : le ciel fourmille de drones qui émergent du nouveau point d’intérêt « Drone Labs » à Verdansk, situé au sud de la carrière. Explorez les bureaux administratifs et le département de recherche et développement de la zone, répartis dans deux grands bâtiments en forme de L, et perfectionnez vos compétences de pilotage de drones sur le parcours d’obstacles situé à l’arrière.

le ciel fourmille de drones qui émergent du nouveau point d’intérêt « Drone Labs » à Verdansk, situé au sud de la carrière. Explorez les bureaux administratifs et le département de recherche et développement de la zone, répartis dans deux grands bâtiments en forme de L, et perfectionnez vos compétences de pilotage de drones sur le parcours d’obstacles situé à l’arrière. Nouveaux modes à durée limitée : peaufinez l’agencement des Drone Labs dans « Lockdown Casual », où vous pourrez remporter des récompenses aléatoires pour vos séries d’éliminations, comme le Juggernaut et la War Machine. Dans « Heavy Metal Heroes », mettez les gaz à fond alors que les escouades s’affrontent dans des combats explosifs en véhicule.

peaufinez l’agencement des Drone Labs dans « Lockdown Casual », où vous pourrez remporter des récompenses aléatoires pour vos séries d’éliminations, comme le Juggernaut et la War Machine. Dans « Heavy Metal Heroes », mettez les gaz à fond alors que les escouades s’affrontent dans des combats explosifs en véhicule. Nouvelles fonctionnalités de gameplay : dans le nouvel événement public Armure de Mastodonte, battez-vous pour mettre la main sur la célèbre armure et anéantir l’ennemi grâce à une puissance de feu écrasante. Abattez les drones de butin et les stations d’achat en vol pour obtenir de l’équipement supplémentaire, lancez votre propre drone tueur sur l’ennemi grâce à l’arrivée de la série d’élimination « Drône de chasse » dans les modes Resurgence et Battle Royale, et bien d’autres nouveautés à venir en milieu de saison.

dans le nouvel événement public Armure de Mastodonte, battez-vous pour mettre la main sur la célèbre armure et anéantir l’ennemi grâce à une puissance de feu écrasante. Abattez les drones de butin et les stations d’achat en vol pour obtenir de l’équipement supplémentaire, lancez votre propre drone tueur sur l’ennemi grâce à l’arrivée de la série d’élimination « Drône de chasse » dans les modes Resurgence et Battle Royale, et bien d’autres nouveautés à venir en milieu de saison. Mode classé Resurgence : grimpez dans le classement et remportez des récompenses lors de cette nouvelle saison du mode classé Resurgence. Donnez le meilleur de vous-même pour améliorer votre indice de compétence, remporter des récompenses exclusives et gravir les échelons des divisions de compétence jusqu’au sommet.

Phase Finale

Nouvelle mission : prenez la route au volant d’un véhicule piégé dans la nouvelle mission « Course brûlante », qui met les opérateurs au défi de mener une course contre la montre tout en écrasant des ennemis et des obstacles pour gagner de précieuses secondes. Restez sur la piste, récupérez les bonus en chemin et ne relâchez pas la pédale d’accélérateur.

prenez la route au volant d’un véhicule piégé dans la nouvelle mission « Course brûlante », qui met les opérateurs au défi de mener une course contre la montre tout en écrasant des ennemis et des obstacles pour gagner de précieuses secondes. Restez sur la piste, récupérez les bonus en chemin et ne relâchez pas la pédale d’accélérateur. Nouveaux bonus de compétences : personnalisez davantage votre opérateur grâce aux bonus de compétences que vous pouvez principalement obtenir dans les zones « Cauchemar » et qui ont une chance d’apparaître dans la Zone IV. Les bonus de compétences apportent des améliorations supplémentaires à vos compétences principales et secondaires, qu’il s’agisse de réduire le temps de recharge, d’augmenter votre stock de munitions, d’infliger des types de dégâts supplémentaires, et bien plus encore.

personnalisez davantage votre opérateur grâce aux bonus de compétences que vous pouvez principalement obtenir dans les zones « Cauchemar » et qui ont une chance d’apparaître dans la Zone IV. Les bonus de compétences apportent des améliorations supplémentaires à vos compétences principales et secondaires, qu’il s’agisse de réduire le temps de recharge, d’augmenter votre stock de munitions, d’infliger des types de dégâts supplémentaires, et bien plus encore. Jouez gratuitement : La saison 5 est votre dernière chance de vous lancer gratuitement dans la Phase Finale avec votre escouade. Ne la manquez pas !