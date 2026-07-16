The Last Check, porte Quarantine Zone sur Xbox Series X|S et Xbox Game Pass

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Disponible dès maintenant sur le Xbox Game Pass et compatible Xbox Play Anywhere, Quarantine Zone vous demande de tenir un point de contrôle crucial dans les premières heures qui suivent une apocalypse zombie. Scannez les survivants, gérez vos maigres ressources et empêchez les morts-vivants dans un jeu où chaque décision compte. La moindre erreur peut permettre à cette peste morbide d’infiltrer vos rangs.

Manipulez des outils high-tech pour débusquer le moindre signe d’infection chez les survivants terrifiés. Identifiez les contrebandiers et les objets interdits pour garder le point de contrôle en toute sécurité.

Envoyez les survivants aux symptômes suspects en quarantaine pour observationou au laboratoire pour une inspection plus poussée. Les individus sains peuvent rejoindre le bloc principal du camp, quand les infectés… n’avaient de toute façon aucune chance dès le départ.

À mesure que la population du camp augmente, on compte sur vous pour fournir les produits de première nécessité comme l’électricité, la nourriture et les médicaments. Lorsque l’alerte est donnée, pilotez des drones armés pour vous assurer que les hordes d’infectés ne franchissent pas les murs de l’enceinte.

Mieux vous gérez votre base, plus vous débloquez de ressources, d’outils et d’améliorations d’armes. Quand un survivant en quarantaine se transforme en prédateur mort-vivant, vous pouvez prélever des échantillons pour fabriquer de nouveaux objets, de l’expérience pour votre staff et des améliorations à long terme.

Quarantine Zone: The Last Check est un grand succès sur PC, et vous pouvez désormais vivre toute la tension de cette simulation d’épidémie sur consoles Xbox pour 19,99 €.