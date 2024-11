Jouez gratuitement à EA SPORTS F1 24 ce week-end et célébrez les légendes de la formule 1

Partager Facebook

Entre le 21 et le 25 novembre, les joueurs pourront vivre le frisson des dernières courses de la saison 2024 de F1 et essayer gratuitement le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. À cette occasion, F1 24 offre à tous les joueurs une livrée unique inspirée de Max Verstappen, triple champion du monde, et conçue par l’artiste légendaire Lefty Out There, basé à Los Angeles.

Les fans du monde entier peuvent incarner l’un des 20 pilotes de la grille avec la version d’essai gratuite du jeu disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC (Steam). Ceux qui participeront au week-end d’essai pourront bénéficier du Double Podium Pass XP, qui leur permettra de débloquer rapidement de nouveaux contenus et de nouvelles récompenses. Les nouveaux joueurs pourront également bénéficier d’une remise de 60 % sur le prix du jeu sur les différentes plateformes durant cette période et conserver la progression et le contenu de la version d’essai.

Pour célébrer les trois dernières courses de la saison, Lefty Out There, un artiste reconnu pour son style audacieux et sophistiqué, a rencontré Max Verstappen et créé la livrée des champions, un design inspiré des victoires de championnat de Max, de sa mentalité et de son style personnel pour F1® 24. Tous les joueurs peuvent récupérer cette livrée à durée limitée via le courrier du jeu jusqu’au 6 janvier.

Les nouveaux joueurs peuvent profiter du contenu de la dernière saison et obtenir des récompenses exclusives en relevant des défis de taille dans « F1® World », le hub du jeu qui met les pilotes en contact et leur offre de nouvelles façons de découvrir la F1. Dans la Saison 4, les joueurs peuvent tester leurs compétences face à Oscar Piastri de McLaren, dans le cadre d’un Défi Pro pour gagner la livrée Chrome qui vient d’être dévoilée. Pour maximiser leurs chances de gagner la livrée McLaren préférée des fans, les joueurs peuvent regarder le guide du Grand Prix des États-Unis 2024 d’Oscar ici . Une nouvelle Carrière en Défi se penchera également sur la remarquable carrière de Lewis Hamilton, septuple champion du monde avec Mercedes, invitant les joueurs à revivre ses moments les plus mémorables sur la piste tout en débloquant des récompenses à thème. Plus de détails sur la Saison 4 sont disponibles ici .

EA SPORTS F1 24 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.