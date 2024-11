Une démo de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS disponible le 22 novembre

Partager Facebook

Dans cette démo gratuite, les joueurs pourront découvrir certains des combats les plus intenses de l’histoire de la franchise DYNASTY WARRIORS, notamment avec la bataille de la porte de Sishui.

En plus de l’édition standard, les fans peuvent déjà précommander la « DYNASTY WARRIORS: ORIGINS TREASURE BOX », qui inclut le jeu de base, une affiche en toile (B3), la bande originale et un livre inédit. Pour en savoir plus sur ces éditions spéciales et les futures offres, assurez-vous de vous inscrire à la newsletter de la boutique en ligne de KOEI TECMO Europe.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS sera disponible le 17 janvier 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Windows PC via Steam.