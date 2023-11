Jusant est disponible dès maintenant dans le Xbox Game Pass

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Xbox est heureux d’annoncer aujourd’hui que Jusant, la dernière expérience des studios français Don’t Nod, est désormais disponible sur Xbox Series X|S et pour tous les membres du Xbox Game Pass sur consoles, PC et cloud.

Jusant propose aux joueuses et joueurs une expérience de jeu inédite, mêlant escalade, action et puzzle. Dans cette aventure méditative vers le sommet d’une tour vertigineuse, ils devront relever de nombreux défis, explorer différents chemins et découvrir les secrets d’une civilisation oubliée.

En grimpant au rythme d’une bande-son paisible et atmosphérique, les joueurs et joueuses auront une diversité d’environnements époustouflants à découvrir, chaque biome abritant une flore et une faune uniques.

Jusant sera jouable, aux côtés d’une dizaine d’autres titres, sur le stand Xbox lors de la Paris Games Week, du 1er au 5 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.