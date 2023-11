Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après « Une écharpe dans la neige », Viveca Sten, l’auteure de la série culte « Meurtres à Sandhamm » poursuit dans « Les ombres de la vallée » les aventures du duo d’enquêteurs de choc composé par Hanna Ahlander et l’inspecteur Daniel Lindskog, tiraillé entre son métier et son rôle de jeune père. A peine sortis du traumatisme de l’affaire précédente, les voici embarqués dans une nouvelle enquête qui va leur mettre une folle pression.

Alors que la saison touristique bat son plein dans la station suédoise d’Are, le cadavre d’un ancien champion de ski, enfant du pays est découvert en pleine forêt. Non loin de là, Rebecka qui fait partie d’une communauté religieuse épouse le pasteur assistant de celle-ci, un homme admiré de tous.

Et si les deux histoires étaient liées ?

Composé de chapitres courts, le récit alterne l’enquête et les chapitres concernant Rebecka. On y suit également la vie privée tourmentée des enquêteurs. Une fois commencé, impossible de lâcher le livre. Les personnages d’Hanna et de Daniel sont attachants. Pleine de rebondissements et très rythmée, l’intrigue est prenante de bout en bout. Elle nous emmène sur plusieurs fausses pistes jusqu’à la révélation finale inattendue. Il y est question de jalousie, d’emprise, de violences domestiques, de mouvement sectaire, de passion amoureuse, de difficile conciliation vie privée/vie professionnelle. Viveca Sten confirme une nouvelle fois tout son talent et nous fait passer un excellent moment de lecture.