Apple: Nouvelle puce M3, nouveaux MacBook Pro et iMac M3

Au milieu de la nuit, Apple a présenté ses nouvelles puces M3 et les premiers MacBook qui les embarqueront, ainsi qu’un iMac M3.

Apple a donc officialisé son iMac M3 et toute une nouvelle série de MacBook Pro M3. Ce qu’il faut retenir, c’est que ces petits bijoux sont équipés de puces gravées en 3 nanomètres (qui suit les pas de l’Apple A17 Pro de l’iPhone 15 Pro). C’est du jamais vu pour un ordi portable ! Grâce à ça, Apple nous promet des performances qui décoiffent, tout en économisant de l’énergie. Ils annoncent même jusqu’à 22 heures d’autonomie.

Du côté des puces M3, la version de base a tout ce qu’il faut pour nous satisfaire avec ses 8 cœurs pour le CPU, 10 pour le GPU et 16 pour le NPU (le processeur qui gère l’intelligence artificielle). C’est le compromis parfait entre puissance et prix. Pour ceux qui en veulent encore plus, les versions M3 Pro et M3 Max sont là, pouvant supporter jusqu’à 128 Go de mémoire vive unifiée. Ces puces sont taillées sur mesure pour ceux qui veulent pousser leur machine dans ses retranchements, que ce soit pour la création de contenu, le design graphique ou le développement logiciel.

Apple n’a pas lésiné sur l’intelligence artificielle non plus. Le Neural Engine des puces M3 est 60 % plus rapide que la génération précédente. Ça place les MacBook Pro M3 dans une position idéale pour tirer parti des applications qui exploitent l’apprentissage automatique.

Et pour les gamers, il y a de quoi se réjouir ! Les puces M3 apportent leur lot d’innovations, avec le support du ray tracing pour des rendus ultra-réalistes et la technologie Dynamic Caching qui optimise la mémoire graphique. Les MacBook Pro promettent donc des performances graphiques au top, même quand ils ne sont pas branchés, ce qui les différencie de pas mal de PC portables actuels.

Côté design, pas de gros changements. Les MacBook Pro gardent leur look, avec un écran Liquid Retina XDR de 14 ou 16 pouces et pas mal de ports et connectiques pour nous faciliter la vie (Thunderbolt 4). En plus des deux coloris déjà connus, gris sidéral et argent, un nouveau coloris « noir sideral » (seulement avec les M3 Pro et M3 Max) qui résiste aux traces de doigts a été présenté.

Vous pourrez mettre la main sur ces petites merveilles à partir du 7 novembre. Les prix démarrent à 1 999 euros pour le MacBook Pro 14 pouces M3 (il a baissé), 2 499 euros pour le 14 pouces M3 Pro et 2 999 euros pour le 16 pouces M3 Pro. Les modèles M3 Max sont un poil plus chers, mais vu ce qu’ils ont dans le ventre… ça pourrait être logique. Si vous cherchez le MacBook Pro 13, il n’existe plus !

Les précommandes sont ouvertes et l’iMac M3 sera disponible le 7 novembre, à partir de 1 599 euros, soit une légère augmentation de prix par rapport au modèle précédent. Ses caractéristiques techniques incluent toujours une caméra FaceTime HD, six haut-parleurs, des microphones de qualité studio, un clavier avec Touch ID, une souris Magic Mouse et un Trackpad en option, jusqu’à quatre ports USB-C et un minimum de 256 Go de stockage. L’iMac M3 intègre aussi le Wi-Fi 6E et supporte des technologies de gaming avancées telles que le ray tracing.