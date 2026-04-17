« Juste une illusion » au cinéma !

Alexia Cerutti 17 avril 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas juste une illusion.

Quel plaisir de retrouver Olivier Nakache et Eric Toledano (« Intouchables », « Samba », « Nos jours heureux ») aux manettes de cette comédie à la fois tendre, drôle et nostalgique qui revisite les années 1980. Autour du jeune et talentueux Simon Bublil, le duo Camille Cottin/Louis Garrel fait mouche. L’interprétation impeccable des acteurs, le rythme soutenu et la finesse de l’écriture font de ce film un excellent cru. Une nouvelle performance pour le duo de réalisateurs qui avaient déjà mis la barre très haut.

Juste une illusion

Un film de Olivier Nakache, Eric Toledano

Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 118 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : 15 avril 2026

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A propos Alexia Cerutti

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