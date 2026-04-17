Réunion funèbre, guerre de succession et secrets de famille

Alexia Cerutti 17 avril 2026 Littérature, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Dans « Nos héritages », l’autrice britannique Anna Hope explore avec brio les tensions du clan Brooke après la mort du patriarche Philip. Mari volage et père absent, ce riche aristocrate a laissé un gros héritage incluant un manoir du XVIIIe siècle dans le Sussex entouré d’un domaine luxuriant de centaines d’hectares. Embrassant plusieurs générations, le récit est concentré sur les cinq jours menant aux funérailles. La veuve, ses trois enfants ainsi que d’autres proches se réunissent pour l’occasion. Lors de ces retrouvailles, les blessures d’enfance remontent à la surface. La confrontation avec le passé sera douloureuse. Et les tensions ne manquent pas, chacun voulant mettre la main sur ce colossal héritage. Frannie, la sœur aînée qui gère le domaine avec un projet écologique de réensauvagement va notamment s’opposer à son frère Milo, ancien toxicomane qui aspire à installer un centre de soins haut de gamme pour riches addicts aux champignons hallucinogènes.

Se déroulant sur fond de nature luxuriante, véritable personnage en soi, ce drame familial autour d’une guerre de succession est passionnant de bout en bout. Il y est question de secrets de famille, d’erreurs du passé, de rédemption mais aussi de questions contemporaines comme la réparation écologique. Anna Hope a fait le choix d’une construction chorale où alternent les points de vue.

Un page turner efficace à lire absolument !

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