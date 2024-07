Partager Facebook

Bénédicte est une célèbre chanteuse d’opéra. Durant une soirée alcoolisée, elle tient des propos critiques et provocateurs et voit sa carrière s’écrouler. Ses amis lui tournent le dos. La femme de ménage du palace où elle a ses habitudes l’invite chez elle. Bénédicte découvre une autre façon de vivre et surtout sera emportée par la passion de Fatou pour le karaoké. Elle révise ses préjugés.

Basé sur un duo que tout oppose ce feel good movie séduit par l’abattage de ces deux excellentes comédiennes. Michèle Laroque et Claudia Tagbo sont tout simplement étincelantes. La rencontre entre Bénédicte et Fatou les changera à jamais. Une comédie savoureuse qui réserve quelques irrésistibles moments de chants. On rit de bon cœur !

Karaoké

Un film de Stéphane Ben Lahcene

Avec Michèle Laroque, Claudia Tagbo, David Mora

Distributeur : Frénétic

Durée : 89 minutes

Support : DVD

Streaming : blueTV, SkyStore, Sunrise UPC, Net+, MyFilm