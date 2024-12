Kingdom Come: Deliverance II : un trailer épique pour une histoire épique

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le dernier trailer vous plonge dans le chaos, la brutalité et les intrigues d’un monde de la fin du Moyen-Âge plus vrai que nature.

Il suit Henry de Skalice, en quête pour venger ses parents assassinés, dans un voyage épique où sa moralité et son intégrité seront mises à l’épreuve.

Avec les conflits sanglants et les machinations politiques qui se dévoilent, les choix d’Henry façonneront son destin.

Cette annonce intervient juste après la nouvelle que Kingdom Come: Deliverance II a dépassé le million de whishlists sur Steam, mais aussi qu’il sera disponible une semaine plus tôt qu’initialement annoncé : il vous sera désormais possible de découvrir le titre le 4 février 2025.

Kingdom Come: Deliverance II est officiellement passé « gold ». Le jeu est désormais en phase finale d’optimisation et en bonne voie pour son lancement prévu le 4 février.

Enfin, Warhorse Studios a également révélé la configuration PC et consoles finale, permettant aux joueurs d’optimiser leur expérience de jeu comme ils l’entendent.

Kingdom Come: Deliverance II Standard Edition, qui comprend le jeu complet. Précommandez dès maintenant pour recevoir la quête bonus « Le Blason du Lion ».

Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition, le trésor de tous les nobles, contenant tout ce qu’il faut pour un connaisseur ou un débutant. Il contient l’édition Standard, le Pass d’Extension et le kit du chasseur galant :

Le Kit du Chasseur Galant : que vous portiez le chapeau de Saint-Hubert, que vous tiriez avec l’arbalète d’Artémis ou que vous portiez le célèbre manteau de Nemrod, cet ensemble de chasse complet est un must pour les chasseurs en herbe.

Le Pass d’Extension comprend les trois extensions à venir ainsi que le contenu bonus à débloquer : Boucliers du passage des saisons. Disponible dès le jour de la sortie, vous pourrez ainsi personnaliser vos boucliers avec l’un des quatre motifs uniques disponibles.

Enfin, la Collector’s Edition, avec tout le meilleur de Kingdom Come: Deliverance II. Vous obtiendrez l’ensemble des trésors de l’édition Gold, mais aussi : une statue d’Henry et de son fidèle destrier, Pebbles, la carte en tissu exclusive « Alleys of Kuttenberg », le set de pin’s en émail « Coats of Valor », l’emblématique Lettre d’espoir, confiée à Sir Hans Capon, et le set de cartes à collectionner King’s Rebels.

Joignez-vous à Henry dans sa quête de rédemption et de vengeance dans la Bohème de 1403 et n’oubliez pas : « Audentes fortuna iuvat ! ».

Kingdom Come: Deliverance II sera disponible le 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.