MainFrames démarre sur PC et Nintendo Switch en mars prochain

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le label The Arcade Crew (Infernax, Vengeful Guardian: Moonrider, Cross Blitz) et le studio Assoupi ont profité du PC Gaming Show: Most Wanted pour dévoiler la date de sortie de MainFrames. Le jeu de plateforme et d’aventure qui explore l’envers du décor de votre ordinateur sortira le 6 mars 2025 sur PC et Nintendo Switch.

Sauter d’une fenêtre à une autre sur l’écran d’un ordinateur, réorganiser les icônes du bureau pour trouver un nouveau chemin… chaque niveau de MainFrames offre un torrent de nouveaux défis et autres puzzles ingénieux, dont des improbables combats contre des boss contrôlés par le système d’exploitation lui-même. L’esthétique informatique de MainFrames offre un regard nostalgique sur les fonds d’écrans emblématiques de Windows et toutes leurs montagnes, prairies, îles, forêts et déserts à admirer tout en explorant ces paysages numérisés.

MainFrames suit les aventures de Floppy, un programme informatique en quête d’émancipation qui part à l’aventure pour découvrir ses origines et débloquer sa véritable fonction. Différents personnages hauts en couleur, à la tête du réseau de MainFrames, ne manqueront pas d’illuminer son parcours d’un humour grinçant doublé d’indices sur le sens de son existence. Bien qu’assez corsé par moment, MainFrames offre un level design astucieux pour une expérience équitable, qui n’entend pas défragmenter votre cerveau. La charmante aventure de Floppy sera de celles qu’il ne faudra absolument pas manquer l’année prochaine.