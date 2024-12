La PWHL débarque dans NHL 25

Partager Facebook

Pour la première fois, la PWHL s’invite dans le jeu, avec ses joueuses et ses six équipes : les championnes actuelles, les Minnesota Frost, ainsi que les Boston Fleet, Montréal Victoire, New York Sirens, Ottawa Charge et Toronto Sceptres. Grâce à l’intégration de la technologie avancée SAPIEN, les joueuses bénéficient de mouvements et réactions encore plus réalistes.

La PWHL sera accessible dans les modes Play Now, Online Versus, Shootout et Season. Les uniformes de la PWHL pourront également être sélectionnés dans World of Chel, et les joueuses, les logos et les uniformes seront disponibles dans HUT. Pour une expérience PWHL authentique, une mise à jour inclura un Mode Saison dédié de 30 matchs, avec des séries éliminatoires menant à la victoire de la Coupe Walter.