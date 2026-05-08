Laissez parler votre créativité avec Two Point Museum: Fête-Art

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En collaboration avec l’association Mind, Two Point lance le plus innovant des DLC à ce jour.

Fête-Art permet aux conservateurs et conservatrices de musée d’exprimer leurs émotions profondes en utilisant les installations du Two Point County pour commander des œuvres d’art. Des experts artistiques pourront établir un studio d’art, créer des œuvres originales et aider les visiteurs à laisser éclater leurs émotions.

Pour sa sortie, Two Point Studios collabore avec l’association Mind à l’occasion de la semaine de sensibilisation à la santé mentale : une vaste collecte de dons est prévue. Le studio et les streameurs sensibiliseront le public et lèveront des fonds pour l’association en diffusant des vidéos du DLC Fête-Art.

Dans ce tout nouveau DLC, les conservateurs pourront garnir leurs galeries d’œuvres célèbres réalisées par les plus grands artistes de Two Point, comme « Two Point Gothic » (American Gothic avec Gubbins), « La persistance de la mémoire laitière » (La persistance de la mémoire de Dali avec des pizzas à la place des horloges) et la « Boîte de cochons à truffes » (l’œuvre emblématique d’Andy Warhol revisitée, avec des sangliers à la place de Marilyn Monroe).

Il n’y a pas que des œuvres statiques puisque les conservateurs pourront également plonger leurs visiteurs dans des expériences interactives, qu’il s’agisse de performances artistiques ou d’un spectacle illustré, un affichage monochrome évoquant de célèbres vidéos musicales des années 80 !

Et pour ceux qui se sentent particulièrement créatifs, vos nouveaux experts pourront être envoyés au studio d’art pour y créer des œuvres originales. Ces œuvres sont composées de plusieurs éléments que les artistes en herbe pourront personnaliser en choisissant le type d’’art et l’expert qui possède le trait parfaitement adapté. Les œuvres originales inspireront des émotions intenses chez les visiteurs du musée, que les experts artistiques apprendront à intégrer à leurs œuvres en étudiant le légendaire carnet d’illustrations de Zara Fitzenpoche, qui servira de nouvelle carte d’expédition.

Il existe un nombre gigantesque de combinaisons à découvrir, de majestueuses sculptures aux petites illustrations en bâtonnets. Mais une grande peinture implique de grandes responsabilités… et il pourrait y avoir quelques éclaboussures !

Ce que contient le DLC Two Point Museum : Fête-Art

Un tout nouveau musée : les Quais d’Undee

Un nouveau type d’expert : l’expert artistique

Une carte d’expédition à explorer : le Carnet de Zara

Plus de 27 spécimens artistiques comprenant des œuvres célèbres

De nouveaux objets pour la boutique de cadeaux

De nouveaux objets thématiques pour la cafétéria

Cinq nouvelles œuvres interactives

De nouveaux thèmes d’éléments et de décorations

Une nouvelle salle : le studio d’art, pour créer des œuvres originales

Fête-Art est disponible sur Steam, Epic Games, Xbox et PlayStation. La sortie sur Nintendo Switch 2 est prévue peu après.