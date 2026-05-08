Défendez Sanctuaire face à une menace interstellaire

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Du 13 mai au 10 juin, les univers de Diablo Immortal et StarCraft s’entrechoquent dans une collaboration à durée limitée où les mutations se multiplient et où la survie n’est jamais garantie. L’Essaim s’abat sur Sanctuaire, lui apportant de nouveaux combats de boss, des donjons modifiés, des familiers et des récompenses exclusives.

Libérez la fureur des Zergs grâce à la nouvelle gemme légendaire, Fléau bouillonnant, qui fait voler en éclats les lignes adverses en provoquant des explosions dévastatrices. Pénétrez dans les failles infestées, déchirez la réalité dans le donjon de la sombre Ascension et devenez la reine des Lames en personne grâce au nouveau marché fantôme.

Affrontez les Tal’Darim dans le donjon de la sombre Ascension :

Pendant l’évènement Éternité stellaire (cycle de récompenses de quatre semaines), vous pourrez affronter des unités emblématiques de StarCraft — le templier tal’darim et l’archonte ascendant — dans un combat de boss à durée limitée, spécialement pensé pour Diablo Immortal. Faites équipe avec quatre autres personnes, accomplissez les objectifs liés à l’évènement et remportez des récompenses uniques.



Pendant l’évènement Éternité stellaire (cycle de récompenses de quatre semaines), vous pourrez affronter des unités emblématiques de StarCraft — le templier tal’darim et l’archonte ascendant — dans un combat de boss à durée limitée, spécialement pensé pour Diablo Immortal. Faites équipe avec quatre autres personnes, accomplissez les objectifs liés à l’évènement et remportez des récompenses uniques. Bravez les failles infestées :

Les failles ancestrales peuvent muter pendant l’évènement Éternité stellaire, les infestant de Zergs et y faisant apparaître un hydralisk sauvage en tant que boss. Terminez ces failles pour obtenir des armes légendaires exclusives dotées d’affixes spéciaux.



Les failles ancestrales peuvent muter pendant l’évènement Éternité stellaire, les infestant de Zergs et y faisant apparaître un hydralisk sauvage en tant que boss. Terminez ces failles pour obtenir des armes légendaires exclusives dotées d’affixes spéciaux. Combattez dans la variante du mode Conquête « Bataille de l’au-delà » :

Une variante spéciale du mode Conquête propose des sanctuaires inspirés des factions et des troupes emblématiques de StarCraft. Activez ces sanctuaires pour obtenir de puissants orbes correspondant à la faction que vous avez choisie.

Stimulants (Terran) : +30 % à l’attaque et à la vitesse de déplacement pendant 8 secondes.

Poison (Zerg) : les attaques lancent des projectiles empoisonnés qui infligent des dégâts sur la durée.

Boucliers (Protoss) : un bouclier protecteur qui absorbe les dégâts vous est conféré.

Seuls les orbes correspondant à la faction que vous avez choisie apparaîtront au cours de la partie.



Une variante spéciale du mode Conquête propose des sanctuaires inspirés des factions et des troupes emblématiques de StarCraft. Activez ces sanctuaires pour obtenir de puissants orbes correspondant à la faction que vous avez choisie.

OBTENEZ DES MODÈLES DE FAMILIERS INSPIRÉS DE STARCRAFT



Les zerglings se joignent à la bataille avec une vitesse implacable et une fureur instinctive : lorsqu’ils combattent à vos côtés, leurs compétences mobiles peuvent être utilisées sans temps de recharge, transformant ainsi le combat en un assaut incessant.