Loop Hero annoncé sur Nintendo Switch !

lors du dernier Indie World Showcase de Nintendo, le Rogue Like innovant Loop Hero à été annoncé sur Nintendo Switch. Si jamais vous l’avez manqué, regardez le renversant trailer d’annonce :

La Liche a précipité le monde dans une boucle temporelle et plongé ses habitants dans un chaos sans fin. Brandissez un paquet de cartes mystiques en constante évolution et domptez-en la puissance incommensurable pour positionner des ennemis, des bâtiments et des obstacles naturels qui se dresseront sur le chemin de notre héros téméraire lors de ses expéditions infinies.