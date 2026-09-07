Knie 2026 : la magie opère toujours autant

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Comme chaque année à la fin du mois d’août, le cirque Knie a planté son chapiteau sur la plaine de Plainpalais. Acrobates clown, ventriloque, danseurs ou encore magicien : plus de 80 artistes internationaux ont enchanté le public durant 2h 30. Le spectacle s’est terminé par une longue standing ovation et des applaudissements nourris.

A 19h 30 sonnantes et trébuchantes, le coup d’envoi est donné. C’est la relève de la dynastie Knie, Chanel Marie et Maycol Junior qui ouvrent le bal dans un numéro équestre. Plus tard, ce sera au tour d’Ivan Frédéric Knie d’entrer en piste sur un splendide étalon brun entourés de nombreux pur-sangs blancs.

Tout au long de la soirée des numéros plus spectaculaires les uns que les autres vont s’enchaîner. Parmi les moments forts citons le « splitting globe of speed », où vingt motos (une première mondiale) tournent dans un globe. A une allure vertigineuse, les motards sud-américains se croisent dans tous les sens prenant des risques considérables. Sensations fortes garanties. Autre clou de la soirée : la balançoire russe où la troupe chinoise Wuhan récompensée par le Clown d’Argent en 2024 au Festival du Cirque de Monte-Carlo se livre à des figures inédites. Parmi les chouchous du public figure la Golden Dream, le couple doré d’Yves Nicols et Ambra Faggioni récompensés par un Clown d’argent au Festival du Cirque de Monte-Carlo en 2026. Les deux artistes ont livré une performance esthétique et empreinte de grâce au tissu aérien. L’illusionniste Vincent Vignaud nous fait quitter le chapiteau avec des questions plein la tête. Comment des danseuses peuvent-elles disparaître ou apparaître subitement dans un caisson traversé de barres en feu ? Comment le magicien parvient-il à s’échapper d’une caisse fermée et se retrouver dans le public à l’autre bout du chapiteau ? Le mystère demeure entier pour le public qui n’en croit pas ses yeux.

Citons encore Antony César dans un numéro aérien suspendu à deux sangles ou Valeriia Davydenko qui réalise une incroyable performance d’équilibre sur les mains. Mais aussi Alyona Pavlova, une acrobate ukrainienne qui livre un numéro au cerceau aérien éblouissant ou Nicol Nicols et Kimberly Zavatta, qui rendent entre autres hommage à Guillaume Tell avec leur numéro « de la pomme ». Sans oublier le ventriloque Willer Nicolidi et son Joselito qui provoquent l’hilarité générale lorsque des spectateurs sont invités à le rejoindre sur scène. C’est le clown chilien Matute Alvarez qui assure le fil rouge du spectacle. Sans mots, il déclenche un feu d’artifices de rires avec ses expressions faciales et sa multitude de sons.

Pour cette nouvelle saison, le Knie a misé sur des innovations technologiques. L’entrée des artistes est composées d’écrans LED qui varient selon chaque numéro. Un grand lustre lumineux suspendu sous la coupole vient compléter le dispositif et laisse apparaître les artistes en se levant.

C’est sûr, Knie 2026 est un excellent cru !

www.knie.ch