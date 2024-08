Knights Peak dévoile son line-up pour la gamescom 2024

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

l’éditeur sera présent dans le hall 10.1 sur le stand E021. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une variété de jeux passionnants en compagnie d’invités de marque.

Starship Troopers: Extermination

Knights Peak et Offworld invitent les visiteurs de la gamescom à rejoindre le combat contre les impitoyables arachnides dans le jeu multijoueur Starship Troopers: Extermination. Les courageux participants pourront s’enrôler au bureau de recrutement spécialement conçu pour les Starship Troopers et prendre part à de l’action coopérative intense, se prendre des photos avec un insecte grandeur nature de trois mètres de haut qui les placera au cœur de la guerre contre les arachnides, rencontrer des cosplayers de Starship Troopers et, avec un peu de chance, remporter un t-shirt en édition limitée avec un motif exclusif.

Mandragora

Mandragora est un action-RPG en scrolling horizontal de dark fantasy avec des touches de Soulslike et de Metroidvania. Les visiteurs de la gamescom auront l’occasion de découvrir la version la plus récente du jeu et de relever les défis d’un monde brutal qui ne laisse pas de place à l’erreur. De plus, ils auront la possibilité de prendre une photo aux côtés de l’un des boss du jeu : la Matronne Layla, un loup-garou de deux mètres de haut. Mandragora sera jouable sur le stand de Knights Peak dans le hall 10.1.

Nikoderiko: The Magical World

Les visiteurs sont invités à plonger dans le monde magique de Nikoderiko pour la toute première fois à la gamescom. Les visiteurs de tous âges peuvent prendre part à cette aventure palpitante, disponible en solo ou en coopération à deux joueurs. Les joueurs rejoindront Niko et Luna dans leur quête pour sauver une île magique du méchant Grimbald de la Cobring Gems Company. Le jeu est accessible aux plus jeunes et propose un mode coopératif ainsi qu’une bande originale composée par le célèbre David Wise.

Et bien plus dans le hall 10.1 !

Knights Peak accueillera deux cosplayers de Nikoderiko, Niko et Luna, pour divertir les visiteurs et prendre des photos. Et le jeudi 22 août à partir de 18h00, l’acteur Casper Van Dien, les cosplayers et les développeurs de tous les jeux seront présents sur le stand pour un Meet & Greet.

Tous les jeux seront jouables dans leurs version la plus récente et les conditions de jeu seront les meilleurs possibles grâce aux partenaires de Knights Peak : Samsung, NZXT, LuxController et Nyfter.