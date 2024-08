Stormgate lance officiellement son Accès Anticipé en free-to-play

Partager Facebook

Disponible sur Windows et sur la plateforme de cloud gaming GeForce Now de NVIDIA, il propose des affrontements en 1 contre 1, des missions coopératives jouables jusqu’à 3, des matchs custom en équipes de 2 tout en offrant un premier aperçu des missions de la Campagne, que l’équipe de développement continuera d’alimenter et de peaufiner au fil du temps.

Stormgate vous invite sur une planète Terre post-apocalyptique, en plein cœur d’un univers science-fantasy qui voit les derniers restes de l’humanité en état de siège suite à l’invasion de forces démoniaques. Choisissez parmi trois factions aux possibilités complètement différentes :

L’ Avant-Garde , une force de défense humaine résiliente qui dispose de mechas puissants et de chiens robots fidèles

, une force de défense humaine résiliente qui dispose de mechas puissants et de chiens robots fidèles La Légion Infernale , une armée démoniaque constituée de brutes belliqueuses et de dragons cracheurs de peste

, une armée démoniaque constituée de brutes belliqueuses et de dragons cracheurs de peste La Céleste Armada, une faction mystérieuse de Biosynths angélique et sa Légion Machine meurtrière

Chaque faction offre ses propres mécaniques de gameplay, unités, Héros et stratégies à explorer pour des enjeux stratégiques complexes et hautement asymétriques qui promettent de grandes joutes épiques en temps réel