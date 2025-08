KOEI TECMO célèbre le 25e anniversaire de la licence DYNASTY WARRIORS

Partager Facebook

KOEI TECMO et le développeur Omega Force ont donné le coup d’envoi des festivités marquant le 25e anniversaire de la célèbre licence d’action/tactique DYNASTY WARRIORS. Un site web dédié au 25e anniversaire a été ouvert, accompagné d’un trailer commémoratif. Dans le cadre de ces célébrations, le studio a annoncé le développement d’une version remasterisée de l’un des classiques de la série, et a également confirmé qu’un DLC ambitieux pour DYNASTY WARRIORS: ORIGINS était en cours de développement.

Sorti le 17 janvier de cette année, DYNASTY WARRIORS : ORIGINS présente une interprétation nouvelle et plus profonde du scénario traditionnel des Trois Royaumes. Dans ce récit, les joueurs incarnent un héros sans nom tentant de rétablir la paix en combattant sur les champs de batailles les plus réalistes et les plus peuplés de toute l’histoire de la série DYNASTY WARRIORS. Suite au succès du jeu, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde, Omega Force a annoncé le développement d’un DLC ambitieux afin d’étendre l’expérience des joueurs et leur voyage à travers les Trois Royaumes. D’autres mises à jour seront annoncées sur le site web commémoratif et via les réseaux sociaux officiels.

Pour les joueurs souhaitant faire l’expérience de toute l’adrénaline que propose la série DYNASTY WARRIORS, jeux d’action/tactique en 1 contre 1 000, peuvent profiter d’une réduction de 25% sur les éditions Standard et Deluxe de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, mais aussi jusqu’à 70 % sur divers titres DYNASTY WARRIORS dans le cadre des soldes d’été sur PlayStation, Xbox et Steam.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS est disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam.