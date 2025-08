World of Warships rend hommage aux 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans sa mise à jour d’août

Partager Facebook

De nouvelles Opérations commémorent l’événement avec des récompenses exclusives et des navires à débloquer, dont le croiseur américain premium de rang VIII le San Diego. De plus, les joueurs pourront entreprendre la construction du destroyer américain premium de rang X l’USS Laffey dans l’Arsenal, tandis qu’un système de rareté du contenu rejoint l’Armurerie, venant enrichir la mise à jour exceptionnelle dans World of Warships.

Durant cet événement intitulé « Au nom de demain » réparti sur trois semaines avec une Opération disponible à la fois, les joueurs pourront accomplir les missions Convoi de l’Arctique, Tokyo Express et Offensive du Pacifique. Chaque Opération est conçue pour sept joueurs au maximum et propose divers objectifs : escorte de convois, raids furtifs ou encore destruction d’installations ennemies fortifiées. Pour aider les capitaines à prendre la mer, les croiseurs de location La Galissonnière (français, rang VI) et Cleveland (américain, rang VIII) seront disponibles.

À l’issue des trois semaines, toutes les Opérations seront de retour pour une semaine finale, avec des restrictions élargies sur les rangs et les nations. En accomplissant les objectifs des Opérations, les joueurs obtiendront des étoiles leur permettant de progresser dans un arc narratif spécial, qui contribue à la nouvelle Collection ‘Chroniques 39–45’ et débloque de nombreuses récompenses. Parmi elles : une apparence spéciale « Fin de la Seconde Guerre mondiale » pour le cuirassé américain de rang IX l’Iowa, un nouvel effet de destruction baptisé Explosion sous-marine, ainsi que le commandant américain Robert Adams. Tout au long de la mise à jour, Les joueurs pourront découvrir l’histoire du croiseur américain premium de rang VIII le San Diego durant la Seconde Guerre mondiale, la récompense ultime de l’événement.

Le navire qui ne voulait pas mourir rejoint l’Arsenal

Dans cette dernière mise à jour, le destroyer américain premium de rang X l’USS Laffey fait son arrivée dans l’Arsenal en 20 phases de construction. Réputé pour sa longue période de service durant la Seconde Guerre mondiale, le navire a participé à des moments historiques comme le débarquement de Normandie et la bataille d’Okinawa. Cette dernière lui a d’ailleurs valu le surnom de « Navire qui refusait de mourir » après avoir survécu à six attaques kamikazes et quatre frappes directes de bombes.

Pour les joueurs de World of Warships, le Laffey est équipé de canons de 127 mm, peu puissants mais optimisés pour un ensemble d’outils efficaces : une excellente dissimulation, des défenses antiaériennes améliorées, et d’Équipes de réparation spécialisées améliorées. Ce n’est pas tout : le Laffey dispose également d’une variante de la mécanique de Tir en rafale, de torpilles à courte portée et d’un générateur de fumée à durée limitée pour pallier certaines de ses faiblesses.

L’Armurerie accueille le système de rareté du contenu

Le système de rareté du contenu rejoint l’Armurerie, apportant des niveaux de rareté codifiés par couleur pour les navires, camouflages et effets de destruction ennemie. Ce système permet aux joueurs d’évaluer facilement les différences entre les objets et de repérer d’un coup d’œil la rareté de leurs déblocages. En plus de l’Armurerie, ce système sera également intégré dans le journal de bord du capitaine. Enfin, la mise à jour d’août de World of Warships se conclut avec deux nouveaux drapeaux et de nouveaux faits d’armes pour la saison 31 des batailles de clans.