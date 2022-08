KONAMI annonce un partenariat avec la Fédération française de football

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le partenariat comprendra de nombreux droits commerciaux, d’image et d’activation et voit KONAMI devenir le « Partenaire jeu vidéo de football officiel de l’Équipe de France ».

En complément des droits de média et de marque, la FFF sera intégrée à une sélection d’événements eSport auxquels participeront également d’autres associations nationales sous licence.

Naoki Morita, Président Européen de Konami Digital Entertainment B.V., commente : « Chez KONAMI, nous avons l’ambition d’étoffer notre réseau de partenariats et d’atteindre un public mondial de fans de football. Être partenaire de l’association nationale d’un pays obsédé par le football comme la France est incroyable, et si on ajoute à cela le fait que son équipe possède une riche histoire et un prestige dans le monde du football – ce partenariat compte beaucoup pour nous.

​La série eFootball™ continue à évoluer et à s’améliorer, et accueillir la Fédération française de football dans cette quête de libération du football est vraiment passionnant. »

François Vasseur, Directeur Marketing de la Fédération française de football, ajoute : « La Fédération française de football est ravie d’accueillir Konami en tant que Partenaire jeu vidéo de football officiel de l’Équipe de France.

​Nous partageons le même désir d’innover et de proposer aux fans de football et de jeu vidéo les meilleurs expériences et divertissements possibles.

​La présence mondiale de Konami permettra à l’Équipe de France d’atteindre un plus large public à travers le monde, et son expertise représente une formidable opportunité d’accélérer l’évolution de l’eSport en France. »