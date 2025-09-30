Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Orsolya est huissière de justice à Cluj, en Transylvanie. Elle doit un jour expulser un sans-abri qui vit dans le sous-sol d’un immeuble du centre-ville transformé en hôtel de luxe. Un événement inattendu la met brusquement face à ses contradictions.

Réalisé en une dizaines de jours avec un téléphone portable, le film retrace le voyage intérieur d’Orsolya après le drame. S’ensuit une succession de rencontres où cette dernière reprend l’événement : son mari, ses collègues, une amie humaniste (séquence de plus de dix minutes), sa mère, le livreur ou encore un prêtre orthodoxe. Trop verbeux, le film finit par lasser. N’en reste pas moins une tragicomédie intéressante où Radu Jude jette un regard mordant sur la corruption, l’hypocrisie religieuse et le nationalisme.

Kontinental ‘25

Un film de Radu Jude

Avec Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanța

Distributeur : Xenix Filmdistribution

Durée : 109 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 1er octobre 2025