Les fans ont pu découvrir un premier aperçu de Dawn of War IV

Lors du PC Gaming Show Tokyo Direct, Deep Silver et KING Art Games ont officiellement dévoilé le premier trailer de gameplay de Warhammer 40,000: Dawn of War IV entièrement réalisé à partir moteur intégré au jeu.

La vidéo « Back to War » de Warhammer 40,000: Dawn of War IV marque le retour tant attendu sur la planète Kronus, plusieurs années après les événements de Dawn of War: Dark Crusade.

Entièrement filmé à partir du moteur intégré à Warhammer 40,000: Dawn of War IV, ce trailer donne un aperçu de ce qui attend les joueurs dans ce titre très attendu. Il se termine par un appel aux armes : enfin, la guerre est de retour.

Les joueurs vont pouvoir découvrir des batailles STR classiques alliées à des cinématiques spectaculaires, le retour de la construction de bases, les animations de combats grandioses du Combat Director et des biomes variés pour lesquels ils devront lutter afin de reconquérir Kronus.