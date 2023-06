KRAVEN THE HUNTER: la première bande-annonce est disponible

Partager Facebook

KRAVEN THE HUNTER, l’histoire implacable de l’un des plus emblématiques méchants de Marvel, sortira le 4 octobre dans les cinémas suisses. Aaron Taylor Johnson endosse le rôle-titre de

ce film classé R, dont l’histoire se situe avant la célèbre vendetta du Chasseur avec Spider-Man.

Réalisateur: J.C. Chandor

Scénario: Art Marcum & Matt Holloway et Richard Wenk

Based on the Marvel Comics

Producteurs: Avi Arad, Matt Tolmach, David Householter

Acteurs: Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger

Alessandro Nivola, Christopher Abbott et Russell Crow