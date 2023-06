Metaphor: ReFantazio également sur PlayStation et Steam en 2024

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En plus de l’annonce concernant les nouvelles plateformes, l’équipe a également dévoilé la bande-annonce du jeu et a discuté avec le réalisateur du Studio Zero, Katsura Hashino, le chara-designer, Shigenori Soejima, et le compositeur, Shoji Meguro, du développement de Metaphor: ReFantazio, du concept du titre, de son univers et bien plus encore.

Parmi les sujets abordés dans l’interview, citons :

Quelle est la signification du mot « métaphore » dans le jeu ?

À quoi ressemble un véritable monde fantastique chez ATLUS ?

Parlez-nous un peu de l’univers du jeu.

Quel message souhaitez-vous faire passer à travers ce jeu de rôle fantastique ?

Comment l’équipe a-t-elle imaginé le style unique de ce jeu ?

Avez-vous un message à adresser aux fans d’ATLUS et de RPG ?

Comment avez-vous exprimé l’univers de ce jeu à travers la musique ?

Metaphor: ReFantazio est le tout tout premier RPG fantastique d’envergure d’ATLUS. Il est conçu par l’équipe à qui l’on doit la série des Persona, dont le réalisateur Katsura Hashino, le chara-designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro.

Forgez votre propre destin et surmontez vos peurs dans un monde de fantasy, différent de tout ce que vous avez vu jusqu’ici. Nimbé d’un sombre mystère, le royaume est au bord du précipice. Lancez-vous dans cette aventure où vous devrez dépasser de nombreux obstacles et tisser de nouveaux liens d’amitié.