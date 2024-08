Partager Facebook

Eté 1990 à Halberstadt, une petite ville située au sud-ouest de Berlin. Maren, Robert et Volker se connaissent et s’adorent depuis leur enfance. L’oncle de Robert leur fait découvrir le dédale de tunnels dans lequel il travaille, en dehors de la ville. Ils y découvrent des montagnes de billets de banque de l’ancienne République démocratique allemande, cachés pour être oubliés et voués à la décomposition. Les trois complices en remplissent des sacs à dos entiers. Avec leurs amis et voisins ils inventent un astucieux système pour échanger en toute légalité cet argent sans valeur contre des marchandises et ainsi narguer leurs nouveaux compatriotes capitalistes qui arrivent en masse. C’est l’occasion de faire de cet été une grande aventure qui pourrait changer leur vie.

Servie par une troupe d’acteurs enjoués qui gravitent autour de Sandra Hüller, l’héroïne d’ « Anatomie d’une chute », cette comédie nous plonge dans l’ambiance joyeuse d’une petite communauté est-allemande qui met au point une combine astucieuse pour tirer profit de billets périmés. Une comédie sociale aux nombreuses sous-intrigues qui mêle la grande et les petites histoires avec brio. Divertissant !

Un film de Natja Brunckhorst

Avec Sandra Hüller, Max Riemelt, Ronald Zehrfeld

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 116 minutes

Age légal : 6 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 28 août 2024