Alma, seule dans sa grande maison en ville, et Mina, jeune mère dans une lointaine banlieue, ont organisé leur vie autour de l’absence de leurs deux maris détenus au même endroit… A l’occasion d’un parloir, les deux femmes se rencontrent et s’engagent dans une amitié aussi improbable que tumultueuse…

Lutte des classes, émancipation féminine, trahison : autant de thèmes au cœur de cette œuvre aux accents chabroliens. Isabelle Huppert et Hafsia Herzi incarnent magistralement ces deux amies improbables qui vont cohabiter et s’apporter mutuellement réconfort et soutien. On se laisse emporter par cette fiction troublante entre polar et drame intime et social.

Un film de Patricia Mazuy

Avec : Isabelle Huppert, Hafsia Herzi, William Edimo

Distributeur : Adok Films

Durée : 108 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 28 août 2024