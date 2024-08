DEATHSPRINT 66 dévoile ses différents modes de jeu

Partager Facebook

À quelques semaines du lancement de DEATHSPRINT 66, qui sera disponible le 12 septembre 2024, l’équipe de développement dévoile tous les détails des modes solo du jeu, connus sous le nom d’Épisodes.

Les Épisodes sont un ensemble de modes JcE qui offrent aux joueurs la possibilité de gagner des récompenses en participant à des tournois en 3 à 5 phases, seuls ou face à l’intelligence artificielle, avec des mécaniques de jeu et des défis supplémentaires.

Parmi les défis, les joueurs pourront découvrir Killing Time, où ils commenceront la course avec seulement 15 secondes au compteur et devront augmenter leur temps en franchissant des portes pour éviter que leur tête n’explose, ou Five Lives, où le nombre de clones sera strictement limité et où il ne pourra y avoir qu’un seul et unique vainqueur. Réservé aux plus téméraires, les Circuits du Bain de Sang et les Sprints du Bain de Sang comporteront quant à eux de nombreux dangers supplémentaires et obligeront les joueurs à terminer en première place pour pouvoir progresser.

En tout, neuf Épisodes attendent les joueurs : ils sont conçus pour mettre au défi les meilleurs coureurs et leur permettre d’atteindre de nouveaux sommets.

Dans ce second épisode de la série de vidéos Behind the Speed, l’équipe de développement révèle des détails supplémentaires sur la construction du monde, la conception de l’environnement et bien plus encore.