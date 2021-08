La bêta ouverte de Back 4 Blood est disponible

Partager Facebook

La bêta ouverte de Back 4 Blood est désormais disponible et se poursuivra jusqu’au 16 août, 21h. Elle est accessible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation® 5, PlayStation® 4 et PC et propose le contenu suivant :

2 cartes coopératives pour vous battre contre les Infestés avec vos amis

5 Nettoyeurs différents disponibles, Evangelo, Holly, Walker, Hoffman, et Maman

2 cartes du tout nouveau mode « Nuée », un mode joueur-contre-joueur (JcJ) où deux équipes de quatre se font face dans une série de trois rounds et en alternant les rôles entre les Nettoyeurs et les Infestés

6 variantes différentes d’Infestés à incarner dans le mode « Nuée », y compris le Colosse, la Nausée, la Cracheuse, l’Explosif, le Concasseur et la Piqueuse

Diverses armes à découvrir, des cartes pour construire des decks et des Infestés à exterminer

Le centre communautaire de Fort Hope à explorer

Support cross-play et cross-gen

L’histoire de Back 4 Blood se déroule après la propagation d’une épidémie catastrophique au cours de laquelle la plupart des êtres humains ont été tués ou contaminés par un parasite appelé le Ver du Diable. Endurcis par ces événements dramatiques et résolus à se battre pour sauver ce qu’il reste de l’humanité, des vétérans de l’apocalypse nommés les Nettoyeurs se mobilisent contre les Infestés, d’immondes créatures mutantes, pour reprendre le contrôle du monde.

Back 4 Blood sera disponible sur Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, PlayStation® 5, PlayStation® 4 et PC le 12 octobre 2021. Les précommandes s’accompagneront du Pack de Skins : Armes d’Élite de Fort Hope.

Pour en savoir plus sur Back 4 Blood, rendez-vous sur : www.Back4Blood.com ou rejoignez les conversations communautaires sur Facebook, Twitter, YouTube.